Venezia Bayreuth/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Venezia Bayreuth: streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di Champions League di basket si gioca martedì 14 novembre 2017 alle ore 20.30

14 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Bayreuth (LaPresse)

Venezia Bayreuth si gioca questa sera, martedì 14 novembre 2017: palla a due in programma alle ore 20.30 presso il Palasport Taliercio, impianto che ospita le partite casalinghe della formazione veneta. La partita è valida per la sesta giornata della Basketball Champions League. Prima di questo turno la classifica del Gruppo C parla molto chiaro in favore della Umana Reyer campione d’Italia: infatti proprio Venezia guida da sola con ben quattro vittorie a fronte di una sola sconfitta. Attenzione però ai tedeschi, perché il Bayreuth è nel quartetto di squadre con un bilancio di 3-2: le distanze dunque sono ancora molto corte, serve una vittoria per consolidare la posizione fin qui ottima di Venezia. Ricordiamo infatti che il regolamento della Champions League prevede che, al termine di questa prima fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup, settima e ottava invece vedranno finire la loro stagione internazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita di Champions League fra Umana Reyer Venezia e Bayreuth non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Di Venezia fino ad oggi si può solamente parlare bene: i campioni d’Italia in carica stanno onorando nel migliore dei modi lo scudetto che indossano sul petto sia in campionato sia in Champions League. Cominciamo dalla competizione che oggi ci interessa maggiormente: la marcia di Venezia in Europa è più che positiva, avendo conosciuto una sola sconfitta, in casa contro l’Aek Atene. Perdere davanti al proprio pubblico non è mai piacevole, ma una battuta d’arresto può capitare a chiunque, soprattutto se compensata da due vittorie su altrettante partite disputate in trasferta (contro Rosa Radom e Olimpia Lubiana). Il cammino però è ancora lungo, guai a distrarsi perché la classifica è corta e non si può rovinare quanto di buono fatto vedere finora. In campionato il bilancio è ancora più positivo: 12 punti dopo le prime sette giornate grazie a sei vittorie e una sola sconfitta, incassata contro Torino che fa parte del terzetto di squadre all’inseguimento della capolista Brescia, insieme a Milano e alla stessa Umana Reyer. Nell’ultimo turno di campionato per Venezia è arrivata la combattuta vittoria ai supplementari sul parquet di Cantù (92-93): tanta fatica, ma anche una importante soddisfazione e un segnale forte di una squadra che vuole sempre vincere.

