Villeurbanne Trento/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Villeurbanne Trento: streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca all'Astroballe per la sesta giornata (prima di ritorno) del girone D di basket Eurocup

14 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Villeurbanne Trento, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Villeurbanne Trento, che sarà diretta da Emin Mogulkoc (Turchia), Petros Papapetrou (Grecia) e Semen Ovinov (Russia) è in programma alle ore 20:30 di martedì 14 novembre, presso l’Astroballe: siamo arrivati alla sesta giornata della Eurocup 2017-2018. Nel girone D la situazione di queste due squadre è identica: entrambe infatti hanno vinto due partite perdendone tre, ma il gruppo è assolutamente equilibrato visto che le prime tre della classe hanno un record di 3-2 e tutte hanno vinto almeno due gare. Dunque, questa partita - che è anche la prima del girone di ritorno - può sparigliare le carte; sarà eventualmente importante anche la differenza canestri, all’andata Trento si era imposta per 85-75.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Villeurbanne Trento non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà essere seguita comunque dal nostro Paese: è infatti disponibile la diretta streaming video sulla piattaforma Eurosport Player, che da questa stagione segue il grande basket italiano ed europeo che si può attivare su qualunque dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e che richiede il pagamento di una quota per abbonarsi. Non dimenticate inoltre le informazioni utili che arriveranno attraverso il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete ad esempio le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI VILLEURBANNE

L’Asvel arriva da due sconfitte consecutive in Eurocup: ha infatti perso di misura sul campo del Tofas Bursa e poi è caduto nettamente in casa (-16) contro Gran Canaria. Le due vittorie sono arrivate in serie dopo il ko del PalaTrento: battute Ulm (+31) e Zenit San PIetroburgo (+3) ma entrambe tra le mura dell’Astroballe. In questo girone di ritorno i francesi dovranno affrontare tre trasferte, con il rischio dunque di non riuscire a qualificarsi per la fase successiva; in campionato è arrivata la vittoria per 86-69 su Digione che ha permesso a Villeurbanne di confermare il terzo posto in classifica con 6 vittorie e 3 sconfitte, stesso record di Monaco e Hyères-Toulon e una partita di distanza dalla capolista Le Mans. In Eurocup il miglior marcatore della squadra è John Roberson (15,6 punti) che ci mette anche 4,6 assist; abbiamo in doppia cifra anche David Lighty (12,6), Justin Harper (12) e AJ Slaughter (11,4), mentre i migliori rimbalzisti sono Alpha Kaba e Charles Kahudi con 4,4 a testa.

QUI TRENTO

Continuano le difficoltà nazionali per l’Aquila, che nel fine settimana è stata spazzata via da Milano sul proprio parquet e ha così perso la seconda partita consecutiva. Per Maurizio Buscaglia il problema non è tanto la situazione di classifica (2-5) quanto il fatto che nelle ultime due uscite (in precedenza contro Varese) Trento ha subito uno scarto medio di 23 punti e ha segnato una media di 60,5 punti: una chiara inversione di tendenza rispetto all’inizio. Se non altro in Eurocup le cose vanno meglio e, a cavallo dei ko di campionato, la Dolomiti Energia ha battuto Ulm con un convincente +11. Vero però che arrivava da tre sconfitte consecutive: al ritorno sarà dura ribaltare la differenza canestri contro San Pietroburgo (-11) e Gran Canaria (-9), dunque bisognerà provare a prendersi una posizione utile in classifica. Intanto Dominique Sutton domina la competizione con 17,2 punti di media, tirando con il 66,7% da 2; lo accompagnano in doppia cifra i soli Diego Flaccadori (10,8) e Chane Behanan (10) ma ci sono altri quattro giocatori che raggiungono o superano gli 8 punti per partita.

GLI STARTING FIVE

Tre giocatori nel roster di JD Jackson sono sempre stati presenti nello starting five: il plamaker Joh Roberson, l’ala Charles Kahudi e i due lunghi Amine Noua (che gioca da 4) e Darryl Watkins. Justin Harper ha sostituito l’assente Noua nella seconda partita del girone, nel ruolo di guardia si sono invece alternati AJ Slaughter, David Lighty e Nicolas Lang. Anche Maurizio Buscaglia ha variato: sempre in campo Joao Gomes nel ruolo di ala forte e Dominique Sutton da ala piccola, così come Jorge Gutierrez da playmaker (7 assist a partita) che non era disponibile per l’esordio in Eurocup. Nei ruoli di guardia e centro invece tante alternative: Chane Behanan è stato quattro volte nello starting five sostituito in una occasione da Ojar Silins, per tre volte invece abbiamo visto Shavon Shields da guardia o ala piccola con Toto Forray che era stato il play titolare all’andata contro Villeurbanne.

