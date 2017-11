Sassari Hapoel Holon/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Sassari Hapoel Holon: streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di Champions League di basket si gioca mercoledì 15 novembre 2017 alle ore 20.30

15 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sassari-Hapoel Holon (LAPRESSE)

Sassari Hapoel Holon si gioca questa sera, mercoledì 15 novembre 2017: palla a due in programma alle ore 20.30 presso il PalaSerradimigni, impianto che ospita le partite casalinghe della formazione sarda. La partita è valida per la sesta giornata della Basketball Champions League. Prima di questo turno la classifica del Gruppo A parla molto chiaro per il Banco di Sardegna e per i suoi avversari israeliani: infatti proprio Sassari e l’Hapoel Holon condividono l’ultimo posto con una sola vittoria a fronte di ben quattro sconfitte, di conseguenza questa è per la Dinamo una partita da vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione. Ricordiamo infatti che il regolamento della Champions League prevede che, al termine di questa prima fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup, settima e ottava invece vedranno finire la loro stagione internazionale. Il passaggio in Europe Cup non è di certo un’ipotesi affascinante, bisognerà tentare di inseguire il quarto posto e di conseguenza vincere oggi sarà a dir poco fondamentale per sperare ancora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita di Champions League fra Banco di Sardegna Sassari e Hapoel Holon sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD in chiaro per tutti (canale 57) e di conseguenza anche in diretta streaming video sul sito della Rai all’indirizzo www.raiplay.it; la partita sarà trasmessa comunque pure da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

In Champions League, come abbiamo già accennato, le cose stanno andando decisamente male per Sassari, con una sola vittoria nelle prime cinque giornate. Pesa soprattutto l’avere perso tre partite su tre in casa: il PalaSerradimigni sembra essere maledetto in questa Champions League, l’unica vittoria è arrivata sul parquet degli spagnoli del Murcia. Contro la squadra che con la Dinamo condivide l’ultimo posto, ci si attende naturalmente una inversione di tendenza. Anche in campionato il bilancio di Sassari non è sicuramente dei migliori finora: 6 punti in classifica, frutto di tre vittorie e quattro sconfitte, anche qui siamo sotto il 50% anche se il rendimento è ben diverso tra casa e trasferta, perché in Serie A le vittorie sono arrivate tutte in casa, anche se brucia la sconfitta casalinga di questa domenica contro Capo d’Orlando (il primo k.o. in Sardegna), mentre in trasferta la squadra allenata dal coach Federico Pasquini ha raccolto solamente sconfitte in campionato. Quello di stasera non sarà un big-match ma vincere è obbligatorio, perché perdere avrebbe conseguenze pesanti anche dal punto di vista psicologico.

