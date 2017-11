Torino Cedevita Zagabria/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Torino Cedevita Zagabria: streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini e vale per la sesta giornata del girone A di Eurocup 2017-2018

15 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Torino Cedevita Zagabria, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Torino Cedevita Zagabria va in scena alle ore 20:30 di mercoledì 15 novembre: al PalaRuffini si gioca per la sesta giornata - la prima di ritorno - del girone A in Eurocup 2017-2018. E’ una partita importantissima per la qualificazione: la Fiat infatti è seconda in classifica con 3-2 ma la sfida diretta a sfavore nei confronti dell’Unics Kazan (nell’ultimo turno ospiterà i russi), mentre i croati si trovano appena sotto con 2-3. L’Auxilium però ha vinto la gara di andata, espugnando il Dom Sportova per 86-83: contenendo un’eventuale sconfitta a uno o due punti le farebbe comunque conservare la sua posizione, e poi si tratterebbe le stesse vittorie di Zagabria per rimanere davanti a una potenziale avversaria diretta per la qualificazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Cedevita Zagabria non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà essere seguita comunque dal nostro Paese: è infatti disponibile la diretta streaming video sulla piattaforma Eurosport Player, che da questa stagione segue il grande basket italiano ed europeo che si può attivare su qualunque dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e che richiede il pagamento di una quota per abbonarsi. Non dimenticate inoltre le informazioni utili che arriveranno attraverso il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete ad esempio le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI TORINO

Nel fine settimana è arrivata un’altra vittoria in campionato per Torino: la Fiat di Luca Banchi ha battuto Cremona per 88-80, migliorando così il suo record che adesso è di 6-1 e la posiziona al secondo posto in classifica insieme a Milano e Venezia, alle spalle della capolista Brescia. Un risultato che tutto sommato era atteso, perchè il progetto estivo costruito dalla società era ambizioso; si punta a giocare i playoff e provare a prendersi la semifinale, mentre in campo europeo l’obiettivo è quello di superare il primo turno e poi provare a fare strada senza troppe pressioni. Le cose stanno tutto sommato andando bene: Torino ha già vinto due volte fuori casa superando appunto Zagabria e Levallois, ha battuto il MoraBanc Andorra al PalaRuffini ma è caduta a domicilio contro il Darussafaka, che però appare di un altro livello rispetto alla concorrenza. L’ultima sconfitta, la seconda consecutiva dopo le tre vittorie, è arrivata a Kazan: una partita nella quale in ogni caso l’Auxilium non ha fatto male, trovando i 23 punti, 5 rimbalzi e 4 assist di un ispirato Lamar Patterson e un buon 40% dal perimetro, riuscendo anche a non crollare sotto i tabelloni. Queste sono le chiavi per battere il Cedevita, così come quella di mettere in ritmo tutte le sue bocche di fuoco: da Diante Garrett (16 punti e 8 assist la scorsa settimana) a Sasha Vujacic che a volte tende a scomparire nelle pieghe della partita.

QUI CEDEVITA

Le due vittorie del Cedevita in Eurocup sono arrivate in casa e consecutivamente: superate MoraBanc Andorra e Unics Kazan, peraltro in maniera piuttosto netta (+18 e +20 rispettivamente). Segno di una squadra che segna tanto e che sa aprire parziali importanti, ma che non ha ancora trovato grande continuità: prova ne è la sconfitta della scorsa settimana sul campo del Levallois, ma i croati alla seconda giornata erano riusciti a tenere testa al Darussafaka nella partita di Istanbul, perdendo di appena due punti. Il Cedevita non ha rivali o quasi nel campionato croato: al momento comanda con 6 vittorie e nessuna sconfitta, sul suo livello potrebbe rimanere soltanto il Sibenik che è imbattuto ma ha giocato una partita in meno. Nell’ultima partita internazionale, quella del Palais des Sports Marcel Cerdan, la squadra croata ha avuto ottime percentuali (50% da 2 punti, 42,3% dall’arco) ma ha nettamente perso la lotta a rimbalzo e, pur avendo un buon saldo tra palle perse (11) e recuperi (9) è andata sotto nei momenti decisivi contro il Levallois, nonostante i 15 punti e 6 rimbalzi di Andrija Stipanovic che è stato il migliore per valutazione (23), mentre Demetris Nichols ha segnato 19 punti ma tirando 6/16 dal campo. Il dato che deve comunque preoccupare Torino è legato all’attacco: il Cedevita Zagabria non ha mai segnato meno di 81 punti nelle cinque partite fin qui giocate in Eurocup.

GLI STARTING FIVE

Il quintetto di partenza della Fiat Torino è piuttosto bloccato: Diante Garrett e Sasha Vujacic compongono il backcourt, Lamar Patterson è l’ala piccola titolare mentre sotto i tabelloni ci sono Deron Washington e Trevor Mbakwe controllano i tabelloni. A volte però Luca Banchi ha sperimentato: due partenze per Valerio Mazzola (in luogo di Washington nella posizione di ala forte) e una per Antonio Iannuzzi. Chiara però la distribuzione dei minuti: la rotazione classica prevede di fatto dieci giocatori ed è quindi importante, perchè anche Mazzola (meno di 8 minuti) e il giovane David Okeke (poco meno di 10) trovano spazio. Tre i giocatori che Jure Zdovc ha sempre mandato in campo nel Cedevita: la guardia Filip Kruslin, l’ala Demetris Nichols e il centro Andrija Stipanovic. Gli altri ruotano: come playmaker è partito tre volte Roko Ukic mentre Will Cherry ha avuto due apparizioni nello starting five, nella posizione di ala piccola invece Kevin Murphy è stato titolare in tre occasioni, soppiantato una volta da Nik Slavica e una da Dzanan Musa.

