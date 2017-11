Valencia Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Valencia Olimpia Milano: streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca mercoledì 15 novembre e vale per la settima giornata di basket Eurolega

15 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Valencia Olimpia Milano, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Valencia Olimpia Milano si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 15 novembre, presso il Pabellon Fuente de San Luis: siamo alla settima giornata di Eurolega 2017-2018 e ancora una volta avremo il doppio turno, con la EA7 che dunque tornerà in campo tra due giorni, in casa contro il Bamberg. Per quanto riguarda la sfida di questa sera, per Milano ormai sta diventando tutto un dentro o fuori: il record (1-5) è il peggiore insieme ad altre due squadre (ma con la differenza canestri più ampia in negativo) e dunque già a metà novembre ci sono pochi margini di manovra. Per quanto riguarda invece il Valencia, gli spagnoli hanno iniziato discretamente (3-3) ma ancora non si possono tracciare troppi bilanci perchè la classifica resta corta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Valencia Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà essere seguita attraverso la piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per accedere alla programmazione dell’applicazione sarà comunque necessario versare una quota in abbonamento; ricordiamo anche il sito ufficiale www.euroleague.net per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

QUI VALENCIA

Reduce dalla vittoria sul difficile campo di Bilbao, il Valencia continua a volare anche in campionato: al momento occupa il primo posto in classifica con sette vittorie in otto partite, appaiando il Real Madrid che ha ben altri mezzi e blasone. in Eurolega invece gli spagnoli hanno pagato il calendario nelle ultime due sconfitte: sono caduti in trasferta sui campi del Fenerbahçe campione in carica e del Cska Mosca che ogni anno parte con i favori del pronostico. In trasferta Valencia è 1-3, avendo vinto sul campo del Baskonia uno dei derby iberici; in casa dunque la squadra di Txus Vidorreta è ancora imbattuta, su questo parquet hanno perso prima l’Efes e poi l’Unicaja Malaga. La strada da qui alla fine del girone di andata potrebbe essere leggermente in discesa, anche se restano squadroni da affrontare; l’obiettivo è quello di entrare nei playoff, poi si vedrà quale sarà l’eventuale accoppiamento. Nel frattempo, va detto che nell’ultima partita giocata il Valencia ha portato tre giocatori in doppia cifra ma il Cska l’ha costretto al 45,5% da 2 punti e al 26,1% da perimetro. Per il resto gli spagnoli non sono nemmeno stati male, ma tirando così non avevano chance di vincere.

QUI OLIMPIA MILANO

Siamo solo a metà novembre, eppure in casa Milano ci sono già avvisaglie di quanto accaduto negli anni scorsi: in campionato la squadra vola, al momento è seconda alle spalle della sorpresa Brescia ma è solo questione di dettagli, vista la superiorità sulla concorrenza. Non così in Eurolega, dove pure l’Olimpia era partita molto meglio del 2016 in termini di prestazioni: eppure il grande avvio, con prima e unica vittoria contro il Barcellona, non ha più trovato riscontri. Il -32 incassato al Forum dallo Zalgiris Kaunas preoccupa non tanto per il pesante divario (una giornata di magra capita anche alle migliori), quanto per l’atteggiamento di una squadra che ha rotazioni corte - nonostante il roster molto ampio a disposizione - e che ha dato la sensazione di dichiararsi battuta in partenza o quasi. Più o meno quello che era successo appunto l’anno scorso; Simone Pianigiani avrà tanto lavoro da fare, a costo magari di lasciare per strada qualche punto in campionato ed eventualmente di perdere il fattore campo per tutti i playoff: costruita per fare strada in Eurolega, Milano non sta rispettando i propositi e rischia un’altra imbarcata in ambito internazionale.

