Video/ Aris Avellino (59-56): highlights della partita (Basket Champions League)

15 novembre 2017 Stefano Belli

Video Aris Avellino (LaPresse)

Trasferta greca amara per la Sidigas Avellino che perde 56-59 in casa dell'Aris Salonicco. Terza sconfitta in sei gare di FIBA Champions League per la squadra di Sacripanti che nella classifica del gruppo D viene scavalcata proprio dal club di Giannakis, abile a vincere in rimonta grazie soprattutto a un parziale di 20-12 che nell'ultimo quarto ha consentito agli ellenici di annullare uno svantaggio che nel corso del match aveva sfiorato i 10 punti e mettere la freccia nel momento in cui contava maggiormente.

LE STATISTICHE

Alla fine sono stati gli uomini più attesi, Bell (16 pts) e Vasilopoulos (15 pts) a fare la differenza e a regalare il successo all'Aris, non sono bastati per gli ospiti i canestri di Rich e Ndiaye, autori di 16 punti ciascuno, per sbancare l'Arena City di Thessaloniki. Avellino paga in particolare la scarsa percentuale realizzativa nei tiri da 3 punti (19,05%) mentre dall'arco i padroni di casa hanno saputo essere più precisi e spietati con un 38,1%). Anche il maggior numero di rimbalzi controllati dall'Aris (41 a 36) ha consentito al quintetto di Giannakis di aggiudicarsi la posta in palio.

