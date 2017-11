Olimpia Milano Bamberg/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Bamberg: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al Mediolanum Forum per l'ottava giornata della regular season di Eurolega

17 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Bamberg, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Bamberg si gioca alle ore 20:45 di venerdì 17 novembre presso il Mediolanum Forum: siamo all’ottava giornata nella regular season di basket Eurolega 2017-2018. La EA7 finalmente si è ripresa: la grande vittoria di Valencia, due sere fa, la rilancia nella corsa ai playoff che non era chiusa nemmeno prima di espugnare il Pabellon Fuente de San Luis, e che a maggior ragione adesso è ancora più aperta. Vincere la seconda partita consecutiva sarebbe determinante, ma attenzione al Bamberg: partiti male, i tedeschi sono in grande ripresa e mercoledì sera hanno battuto di misura il Barcellona. Sarà anche una gara di incroci tra ex e vecchi amici, ma quello che conta per Milano è ovviamente solo la vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Bamberg non sarà trasmessa in diretta tv, ma tutti gli appassionati di basket avranno la possibilità di seguire la sfida del Mediolanum Forum sulla piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video: per accedere alle immagini di Eurolega sarà necessario pagare una quota per abbonarsi. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.euroleague.net, dove troverete tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

QUI OLIMPIA MILANO

La vittoria dI Valencia, oltre ai soliti noti (i 37 punti e 6 assist combinati di Andrew Goudelock e Jordan Theodore, i 10 rimbalzi di Kaleb Tarczewski) ha un nome e un cognome: Curtis Jerrells. L’americano, tornato a Milano dove aveva vinto lo scudetto da protagonista assoluto, ha subito preso in mano l’Olimpia chiudendo con 30 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Jerrells si è preso 18 tiri nella sua partita: segno del fatto che Simone Pianigiani, che lo ha avuto a Gerusalemme, gli ha già affidato le chiavi della squadra. Ancora più importante il modo in cui Milano ha vinto: sotto per tutta la partita, nel quarto periodo è riuscita a rifarsi sotto e con due punti di Theodore ha agganciato la parità a quota 74, con Erick Green che ha mancato la tripla della vittoria. Nell’overtime l’Olimpia è sempre stata davanti, fino allo strappo decisivo firmato interamente da Jerrells (5 punti in fila) prima del canestro dalla lunga di Theodore che ha chiuso i conti. Se insomma si cercavano risposte dopo il disastro contro lo Zalgiris Kaunas, le risposte sono arrivate: da Valencia può ripartire una nuova Eurolega, a patto di mantenere sempre questa concentrazione.

QUI BAMBERG

Due sconfitte per aprire la stagione, poi quattro vittorie in cinque partite: il nuovo Bamberg ha decisamente cambiato marcia e, quel che è più importante, ha già vinto due volte in trasferta (Malaga e Belgrado) e superato squadre ostiche come Baskonia e Barcellona. A proposito di questo, mercoledì la vittoria alla Brose Arena è stata importantissima per come la squadra ha saputo reagire dopo un primo quarto da incubo: quasi clamoroso il fatto che il Bamberg abbia chiuso con i due punti dopo essere stata sotto 12-38 al termine del primo periodo. Già all’intervallo lungo lo svantaggio era di 12 punti; arrivato a -4 all’ultimo quarto, il Bamberg ha definitivamente girato il match. Super prova di Dorell Wright che ha chiuso con 16 punti (50% dal campo), 7 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi in poco più di 30 minuti, doppia cifra anche per Ricky Hickman (14), Bryce Taylor (13) e Augustine Rubit (10). Anche per Trinchieri dunque sarà importante trovare la continuità nei risultati: il record del Bamberg è già superiore al 50% e una vittoria al Forum permetterebbe di lanciare ancor più la squadra tedesca.

