Risultati basket Eurolega/ Classifica aggiornata, live score 8^ giornata (17 novembre 2017)

Risultati basket Eurolega: classifica aggiornata, live score dell'ottava giornata del torneo di basket. Dopo la vittoria di Valencia, l'Olimpia Milano ospita il Bamberg dei tanti ex

17 novembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati basket Eurolega, 8^ giornata (Foto LaPresse)

Ancora grandi emozioni in Eurolega 2017-2018, la principale competizione europea per club di basket: stiamo vivendo il secondo doppio turno in questa stagione, per cui secondo impegno settimanale per le squadre che mercoledì sono state in campo. Le partite di venerdì 17 novembre sono quattro: si parte alle ore 18 con Cska Mosca-Fenerbahçe, alle ore 20 si giocherà Olympiacos-Stella Rossa mentre alle ore 20:45 avremo Olimpia Milano-Bamberg, alle ore 21 si chiude con Barcellona-Valencia. Siamo ancora all’inizio della regular season, ma qualche bilancio lo possiamo già tracciare.

RINASCITA OLIMPIA

Per esempio, l’Olimpia Milano è rinata nel segno di Curtis Jerrells: tornato dopo tre anni e mezzo a vestire la maglia EA7, la guardia americana è stato fondamentale (con 30 punti) nella vittoria che la squadra di Simone Pianigiani ha centrato a Valencia, in overtime. Due punti importantissimi: non solo perchè muovono finalmente la classifica, ma anche perchè arrivano a una settimana dal tracollo contro lo Zalgiris e sono dunque una bella risposta mentale, confermata per di più da come è arrivata la vittoria, cioè in rimonta dopo essere stati sotto per praticamente tutta la partita. Questa sera al Mediolanum Forum arriva il Bamberg: la vecchia conoscenza Andrea Trinchieri è in grande striscia, ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ha battuto il Barcellona due sere fa. Milano però è altrettanto in fiducia: forse non è guarita del tutto, ma certamente vincere la seconda gara consecutiva darebbe un bello schiaffo a tante preoccupazioni.

CRISI BARCELLONA

Chi non si rialza è il Barcellona: i blaugrana non sanno più vincere e, dopo aver mancato per la prima volta di sempre il superamento della regular season lo scorso anno, il rischio è quello di ripetersi. Due sconfitte consecutive e cinque nelle ultime sei; al di là di questa serie e di una classifica che peggiora sempre più, Sito Alonso deve preoccuparsi per il modo in cui la sua squadra è crollata alla Brose Arena. Dopo un primo tempo da 38 punti (trentotto) e 26 lunghezze di vantaggio, il Barcellona è riuscito a perdere facendosi inesorabilmente rimontare: segno di una tranquillità mentale che non c’è, di una paura di fare la cosa sbagliata che regna all’interno del roster e di tante piccole cose (e alcune anche grandi) che non funzionano. Rientrato Rakim Sanders, può essere lui il giocatore giusto per la risalita immediata ma chiaramente bisognerà cominciare a mettere vittorie in cascina per ritrovare un po’ di fiducia e serenità. Questa sera al Palau Blaugrana derby contro Valencia: decisivo, perchè nelle prossime quattro partite si affrontano Maccabi, Cska Mosca, Fenerbahçe e Real Madrid.

RISULTATI BASKET EUROLEGA 2017-2018, 8^ GIORNATA

Venerdì 17 novembre

ore 18:00 Cska Mosca-Fenerbahçe

ore 20:00 Olympiacos-Stella Rossa

ore 20:45 Olimpia Milano-Bamberg

ore 21:00 Barcellona-Valencia

