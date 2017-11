Cremona Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 8^ giornata)

18 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cremona Reggio Emilia, basket Serie A (Foto LaPresse)

Cremona Reggio Emilia verrà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Alessandro Vicino e Alessandro Perciavalle: alle ore 20:45 di sabato 18 novembre rappresenta uno dei due anticipi nell’ottava giornata della Serie A 2017-2018 di basket. Curioso ma vero, è una sfida che interessa le posizioni di coda della classifica: si gioca per la salvezza, anche se la Vanoli al momento ha tre vittorie e quattro sconfitte deve comunque guardare a quello che succede alle sue spalle. Dove c’è la Grissin Bon, ultima con una vittoria e sei ko ma fino a una settimana fa ancora priva di affermazioni in questa stagione. Al PalaRadi dunque Cremona ha una grande occasione di riportare il suo record al 50%, ma Reggio Emilia potrebbe essersi sbloccata dopo aver asfaltato Pistoia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremona Reggio Emilia non sarà trasmessa in diretta tv, ma la grande novità di questa stagione di basket è il servizio di diretta streaming video garantito da Eurosport Player: la piattaforma fornisce tutte le partite del campionato con qualche escursione nelle coppe europee. Per avere accesso alle immagini - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone - dovrete pagare una quota per abbonarvi al portale; ricordiamo anche il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili come il play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI CREMONA

La Vanoli ha cambiato tutto in poche settimane: destinata alla A2 dopo la retrocessione, è stata ripescata per il fallimento di Caserta e ha dato vita a un progetto serio e ambizioso, comandato da Meo Sacchetti e con giocatori esperti e funzionali. Il risultato per il momento è positivo: dopo aver perso le prime due partite e tre delle prime quattro, Cremona è decollata con due vittorie nelle ultime tre gare, vincendo a Pesaro e imponendosi a Sassari. Domenica però è arrivata la sconfitta al PalaRuffini: 88-80 in favore di Torino, con la squadra lombarda che è andata sotto in termini di palle perse (13) e soprattutto è stata dominata a rimbalzo (28-42 il dato), catturando appena tre carambole offensive e facendosene prendere 16 nel proprio pitturato. Kelvin Martin, Darius Johnson-Odom e Landon Milbourne hanno combinato per 57 punti, 14 rimbalzi e 7 assist ma a Cremona è mancato totalmente il contributo di Drake Diener, 0/2 dal campo, nessun viaggio in lunetta, 2 rimbalzi e 3 assist in 21 minuti. Questo potrebbe essere il problema nel lungo periodo: i cugini Diener sono da valutare dal punto di vista della tenuta fisica e la panchina non è lunghissima e produce solitamente poco (sono arrivati appena 9 punti nella sconfitta di Torino).

QUI REGGIO EMILIA

Tutto in una volta: Reggio Emilia era 0-6 con uno scarto negativo di 60 punti, con il trionfo su Pistoia è arrivata addirittura a -12 e soprattutto ha vinto la sua prima partita, utile per provare a risalire la corrente. Nella vittoria dello scorso sabato incide ovviamente il disastro toscano, ma per una volta la Reggiana ha trovato la fluidità offensiva che sembrava persa: non è stata la miglior prestazione offensiva della stagione (nella sconfitta interna contro Pesaro la squadra aveva segnato 95 punti) ma si è riuscito a combinare il tasso offensivo (57,1% da 2 punti, 39,1% dal perimetro) con una difesa che ha concesso il 37,2% da 2 e soprattutto non ha subito canestri dall’arco (0/12 per la The Flexx). Altra solida prova per Amedeo Della Valle, autore di 18 punti con 5/) dal campo, 5 rimbalzi, 4 assist e 4 recuperi e inserito giustamente nel miglior quintetto della settima giornata; miglior marcatore è stato un sempre più concreto Julian Wright (20 punti e 5 rimbalzi), all’esordio Chris Wright ha portato in dote 9 punti tirando 3/5 dal campo, catturando 4 rimbalzi e smazzando 3 assist. Adesso per la Grissin Bon arriva il momento della verità: la squadra è veramente guarita dai suoi mali oppure il +48 di sabato è stato solo un episodio?

GLI STARTING FIVE

Meo Sacchetti ha concesso due quintetti titolari a Drake Diener nel corso della stagione, ma solitamente lo starting five di Cremona prevede Darius Johnson-Odom nella posizione di guardia, a formare il backcourt con Travis Diener; l’ala piccola è Kelvin Martin mentre sotto i tabelloni giocano Henry Sims e Landon Milbourne, ed è difficile (proprio in virtù di rotazioni non troppo ampie) che il coach della Vanoli modifichi le sue scelte (nell’ottica di dare respiro a Travis Diener ci sarebbe la qualità di Michele Ruzzier). Per Reggio Emilia, Leonardo Candi si sta affermando come playmaker titolare ma l’arrivo di Chris Wright (partito dalla panchina sabato) aumenta le rotazioni in cabina di regia, dove anche Federico Mussini trova spazio. La guardia in ogni caso è Amedeo Della Valle, da ala piccola gioca Manuchar Markoishvili mentre la coppia di lunghi è formata da Jalen Reynolds e Julian Wright.

