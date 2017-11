Venezia Pistoia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 8^ giornata)

Diretta Venezia Pistoia: streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca sabato 18 novembre al Taliercio per l'ottava giornata del campionato di basket Serie A

18 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Pistoia, basket Serie A (Foto LaPresse)

Venezia Pistoia, al Taliercio, viene diretta dalla terna arbitrale Bettini-Attard-Giovannetti; alle ore 20:45 di sabato 18 novembre è una delle due partite che inaugurano l’ottava giornata nel campionato di basket Serie A 2017-2018. I campioni d’Italia della Reyer stanno rispettando le consegne e si trovano nel gruppetto delle tre squadre inseguitrici della capolista Brescia, con sei vittorie e una sconfitta grazie al fotofinish vincente del PalaDesio (contro Cantù): al di là della classifica (due vittorie e cinque sconfitte) la The Flexx è reduce dal disastro di Reggio Emilia, una partita in cui ha subito addirittura 48 punti di scarto, e dunque deve provare a rialzare la testa mettendosi subito alle spalle la sconfitta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Pistoia non sarà trasmessa in diretta tv, ma la grande novità di questa stagione di basket è il servizio di diretta streaming video garantito da Eurosport Player: la piattaforma fornisce tutte le partite del campionato con qualche escursione nelle coppe europee. Per avere accesso alle immagini - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone - dovrete pagare una quota per abbonarvi al portale; ricordiamo anche il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili come il play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI VENEZIA

Morale alto in casa Reyer: in settimana è arrivata la vittoria in Champions League contro Bayreuth. Partita complicata, risolta dalla tripla di Gediminas Orelik che ha chiuso con 3/7 dall’arco per 12 punti. La squadra ha tirato male (37,7% dal campo) ed è andata sotto a rimbalzo ma ha portato a casa i due punti di esperienza, confermando di aver raggiunto un livello per il quale, di riffa o di raffa, è in grado di superare un avversario sulla carta inferiore. Per Venezia dunque seconda vittoria consecutiva in pochi giorni: al PalaDesio una tripla di Randy Culpepper l’ha costretta a giocare l’overtime, dove un parziale di 6-0 firmato ancora Orelik ha chiuso i conti impedendo a Cantù di tornare davanti. E’ un periodo straordinario per l’ala lituana, che sabato scorso ha avuto una partita da 20 punti e 8 rimbalzi e, pur non tirando benissimo (6/14) è risultato determinante per la Reyer. Walter De Raffaele si affida sempre al gioco perimetrale (MarQuez Haynes e Michael Bramos hanno combinato per 8/13 dalla lunga distanza) ma c’è anche il tentativo di andare a giocare nel pitturato, non sempre con ottimi risultati (4/12 per Hrvoje Peric, 2/6 per Dominique Johnson e 42,6% di squadra) ma comunque con l’idea di variare il piano gara. La partita casalinga di oggi arriva a pennello per provare a fare un passo in più in classifica e blindare il primo obiettivo stagionale, cioè le Final Eight di Coppa Italia.

QUI PISTOIA

La quinta sconfitta consecutiva apre la crisi in casa The Flexx: la società ha voluto dare un segnale forte confermando Vincenzo Esposito e tutto lo staff, una decisione che non può essere letta in altro modo se non con l’idea di cercare la reazione di orgoglio da parte dei diretti interessati. Quel che è certo è che sono tutti nell’occhio del ciclone: dopo un buon avvio (due vittorie) la squadra ha spento la luce ed è stata incapace di rimanere a contatto con le avversarie, se non forse nella partita di Varese persa comunque a causa di un brutto quarto periodo. A Reggio Emilia non ha funzionato nulla: nessun giocatore è andato in doppia cifra (Tommaso Laquintana il miglior marcatore con 8 punti), in due periodi la squadra toscana non ha raggiunto i 10 punti segnati e alla fine della partita il bollettino recitava 37,2% da 2 punti, nessun canestro dall’arco (0/12), 20 palle perse e 4 recuperate e 5 canestri assistiti, con una valutazione complessiva di appena 10. Un tracollo difficilmente spiegabile che - visti certi precedenti purtroppo vicini nel tempo - ha gettato qualche ombra circa le possibilità finanziare della società. Ombre che per il momento sono solo virtuali e non hanno alcun riscontro, perciò bisogna limitarsi a guardare quello che avviene sul campo: un gruppo totalmente in difficoltà e per il quale sarà davvero difficile risalire la corrente, anche perchè dopo questa trasferta ci sarà Torino al PalaCarrara.

GLI STARTING FIVE

Piuttosto bloccato il quintetto di partenza che Walter De Raffaele manda in campo: MarQuez Haynes gioca come playmaker con Dominique Johnson da guardia, le due ali sono Michael Bramos ed Hrvoje Peric che garantiscono pericolosità dal perimetro ma anche gioco interno e attenzione a rimbalzo, cos che ovviamente dà una doppia dimensione alla squadra. Per quanto riguarda Pistoia, potrebbe arrivare qualche stravolgimento: mancherà Duda Sanadze che ha riportato la rottura del legamento crociato - altra tegola - dunque in posizione di ala possibile quintetto per Fabio Mian, con Raphael Gaspardo da ala forte tattica a dare una mano sotto i tabelloni a Markus Kennedy. Nel back court invece Ronald Moore sarà il playmaker con Jamon Gordon, arrivato a fine ottobre, in posizione di guardia.

© Riproduzione Riservata.