Brescia Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 8^ giornata)

Diretta Brescia Capo d'Orlando: streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge ed è valida per l'ottava giornata del campionato di basket Serie A

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Capo d'Orlando, basket Serie A (Foto LaPresse)

Brescia Capo d’Orlando sarà diretta dalla terna arbitrale Mattioli-Di Francesco-Belfiore: alle ore 12:00 di domenica 19 novembre si gioca al PalaGeorge di Montichiari per l’ottava giornata del campionato di basket Serie A 2017-2018. La capolista, ancora imbattuta, sfida una squadra che arriva da due vittorie esterne nel giro di pochi giorni (una in campionato e una in Champions League) e che dunque appare in ripresa; per la Germani però l’occasione di allungare la striscia vincente e confermarsi in testa alla classifica è troppo ghiotta, l’entusiasmo gioca considerevolmente a favore dei lombardi che dunque appaiono favoriti anche per questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Capo d’Orlando sarà trasmessa in diretta tv: il canale è Eurosport 2, canale disponibile sulle due televisioni a pagamento (satellite e digitale terrestre). In alternativa la piattaforma Eurosport Player, che richiede il pagamento di una quota per abbonarsi, offre tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

QUI BRESCIA

Non si ferma la grande onda bresciana: la Germani è stata capace di vincere anche sul campo della Virtus Bologna, allungando a sette la striscia di apertura del campionato. L’affermazione al PalaDozza (76-74) è stata da grande squadra: Brescia ha messo il naso avanti nel primo tempo, nel terzo periodo ha avuto un momento di crisi (solo 7 punti segnati), si è fatta riprendere e superare ma nel momento di serrare le fila è tornata a produrre basket e canestri, ottenendo i due punti con il canestro di Luca Vitali a 2’’80 dall’ultima sirena. La squadra di Andrea Diana sta crescendo in consapevolezza e fiducia, requisiti essenziali per continuare a navigare in alta classifica; l’obiettivo della società rimane realisticamente quello della salvezza, ma è chiaro che dopo un avvio del genere l’ambiente sogna qualcosa di più grande, non solo l’accesso ai playoff ma anche la possibilità di giocarsi, almeno virtualmente e platonicamente, lo scudetto. A Bologna la Germani ha portato quattro giocatori in doppia cifra con Marcus Landry miglior realizzatore (16 punti) e ha vinto la partita perchè, di fatto, è andata in lunetta più del doppio degli avversari (19 contro 9), con la Virtus che per di più ha dato una grossa mano tirando con il 44,4% i liberi. Buono anche il differenziale tra palle perse (11) e recuperate (7).

QUI CAPO D’ORLANDO

La Betaland si sta ritrovando: avvio stentato per la squadra siciliana, che però negli ultimi giorni sembra aver ritrovato le sensazioni dello scorso anno. Martedì Capo d’Orlando è andata a vincere all’Olympic Center di Ventspils, collezionando punti importantissimi per il cammino in Champions League; solo qualche giorno prima aveva fatto la voce grossa al PalaSerradimigni superando la Dinamo Sassari. La classifica migliora: in questo momento la squadra di Gennaro Di Carlo ha tre vittorie e quattro sconfitte, e si trova in un gruppone di sei squadre a cavallo tra la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e la virtuale eliminazione. La graduatoria resta corta, dunque non si possono ancora tracciare bilanci, ma sicuramente le cose stanno migliorando. Il problema semmai è dato dall’imminente addio di Justin Edwards, 11 punti e 5 assist nella vittoria europea: il ventiquattrenne canadese è destinato ad andare in Corea del Sud, dove giocherebbe fino a marzo potendo poi rientrare in Europa. Per rimpiazzarlo la società siciliana sta pensando a Eric Maynor, ex playmaker degli Oklahoma City Thunder e visto per due stagioni a Varese con ottime prestazioni (l’anno scorso ha chiuso a 12,8 punti e 5,4 assist di media).

GLI STARTING FIVE

Il quintetto con cui Andrea Diana inizia le partite della sua Brescia varia di partita in partita: quasi sempre però il coach della Germani punta su uno starting five molto perimetrale con pericolosità dall’arco. Dario Hunt sotto i tabelloni per aprire il campo, i fratelli Luca e Michele Vitali si occupano del back court con Marcus Landry che spesso e volentieri gioca da 4 tattico, lasciando la posizione di ala piccola a uno tra David Moss e Lee Moore. Possibile anche la soluzione con Brian Sacchetti in campo dall’inizio. Per quanto riguarda Capo d’Orlando, Gennaro Di Carlo si affida solitamente a Engin Atsur e Justin Edwards come piccoli e Mario Delas da centro, Arnoldas Kulbokas a dare una mano sotto i tabelloni e Denis Ikovlev da ala piccola. Non di rado però si è giocato con due centri veri (l’altro è Jaku Wojciechowski), senza Edwards il posto nello starting five potrebbe essere preso da Mirza Alibegovic.

© Riproduzione Riservata.