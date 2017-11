Brindisi Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 8^ giornata)

Diretta Brindisi Virtus Bologna: streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaPentassuglia per l'ottava giornata del campionato di basket Serie A

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Brindisi Virtus Bologna, basket Lega A (Foto LaPresse)

Brindisi Virtus Bologna, che sarà diretta dalla terna arbitrale Begnis-Bartoli-Grigioni, si gioca alle ore 17 di domenica 19 novembre: siamo nell’ottava giornata del campionato di basket Serie A 2017-2018, ed entrambe le squadre arrivano da una sanguinosa sconfitta pur se la situazione di classifica è diversa. La Virtus, neopromossa, ha tre vittorie e quattro sconfitte e si sta mantenendo in linea di galleggiamento per i playoff mentre la Happy Casa ha vinto soltanto una volta in sette partite, si trova in un ultima posizione e di conseguenza deve cominciare a inanellare vittorie per provare a salvarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brindisi Virtus Bologna non viene trasmessa in diretta tv ma con Eurosport Player, la novità della stagione di basket, sarà possibile seguirla in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La piattaforma propone infatti tutte le partite del massimo campionato della pallacanestro italiana (e non solo), per accedere alle immagini è necessario abbonarsi versando una quota. Ricordiamo inoltre le informazioni utili, come play-by-play e statistiche dei giocatori, attraverso il sito ufficiale www.legabasket.it.

QUI BRINDISI

La sconfitta dell’Adriatic Arena è stata pesante per Brindisi. In primo luogo perchè Pesaro è una rivale diretta per la salvezza e in questo momento si trova davanti in classifica e in vantaggio nello scontro diretto, in seconda istanza perchè il ko è arrivato dopo che la squadra pugliese era riuscita a prendere il comando nel primo tempo, facendosi però riprendere e superare nei 20 minuti finali. Quello che è mancato è stato più che altro il fattore offensivo: l’attacco di Brindisi ha prodotto 31 punti dopo i 44 del primo tempo, e nel quarto conclusivo è stato limitato ad appena 13 punti. Percentuali scarse (45,2% da 2, soprattutto un pessimo 53,8% dalla lunetta) e poco ritmo in attacco (solo 9 canestri assistiti) sono stati le chiavi negative della caduta di Pesaro, così come il fatto che le bocche di fuoco non siano riuscite a segnare quando contava (Scott Suggs, 17 punti, ha tirato 0/5 dalla linea dei 3 punti mentre Marco Giuri, che ha chiuso a 11 punti, è scomparso nel secondo tempo). Servirà dunque ripartire dal proprio pubblico, che solo due settimane fa aveva permesso di battere Avellino.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Ancora più doloroso il ko cui è andata incontro la Virtus: le V nere sono cadute al PalaDozza contro la capolista Brescia, che hanno avuto la possibilità di battere. Squadra partita male, ma che si è poi rialzata con il talento di Alessandro Gentile fino a produrre il 20-7 nel terzo periodo che ha portato la squadra ad avere 7 punti di vantaggio al 30’. Qui però la Segafredo ha avuto braccio corto e fiatone, come peraltro già accaduto nel corso della stagione: Gentile non ha più trovato il canestro (si è fermato a 13 punti con 6/17), gli altri non hanno aiutato e la partita l’ha vinta Luca Vitali, con un canestro in fade away a 2’’80 dalla sirena sul quale Marcus Slaughter, che aveva impattato poco prima, non è riuscito a replicare. La Virtus Bologna per il momento è una squadra che gioca molto bene e ha ottimi impatti sulle partite, ma che avendo rotazioni piuttosto corte tende a calare l’intensità nel corso della gara; Alessandro Ramagli deve lavorare soprattutto su questo, perchè come roster ha tutto non solo per andare ai playoff ma anche per provare a raggiungere la finale.

GLI STARTING FIVE

Per Brindisi esordio con starting five per Nic Moore, che dunque diventa il playmaker titolare della squadra; per il resto Sandro Dell’Agnello ama giocare con il quintetto piccolo, come si è visto anche a Pesaro dove Blaz Mesicek, Scott Suggs e Daniel Donzelli - di fatto oscillano tutti tra guardia e ala piccola - erano in campo contemporaneamente insieme a Cady Lalanne, il centrone cui fare riferimento sotto le plance. Quintetto “bloccato” per Alessandro Ramagli: Oliver Lafayette in cabina di regia e Marcus Slaughter che completa con lui l’asse playmaker-centro, Alessandro Gentile e Pietro Aradori sono gli “esterni” mentre Klaudio Ndoja dà una mano nel pitturato. Dalla panchina hanno solitamente tanti minuti Michael Umeh, Kenny Lawson e Stefano Gentile, sostanzialmente i tre eroi della promozione.

