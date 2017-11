Fortitudo Bologna Bergamo/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Fortitudo Bologna Bergamo: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita per la 8^ giornata della Serie A2 di basket si gioca domenica 19 novembre 2017

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Fortitudo Bologna Bergamo - LaPresse

Fortitudo Bologna Bergamo, partita valida per la ottava giornata del girone Est della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al PalaDozza del capoluogo bolognese oggi, domenica 19 novembre 2017 alle ore 18.00. La classifica del girone ci parla di due squadre che vivono situazioni molto diverse: la Fortitudo Bologna infatti ha ben 12 punti, frutto di sei vittorie e una sola sconfitta nelle precedenti sette giornate finora disputate, Bergamo naviga invece nel gruppo di coda con appena 4 punti, frutto di appena due vittorie per i lombardi a fronte di cinque sconfitte. Sarà dunque una partita dall’esito scontato, considerando che si giocherà in casa della Fortitudo? Il verdetto naturalmente spetterà al campo…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Fortitudo Bologna Bergamo non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto dei diversi inizi di stagione per le due squadre. Ha fatto meglio finora la Fortitudo Bologna, che d’altronde in Serie A2 ha pochi paragoni per storia e blasone. La squadra allenata da Matteo Boniciolli ha finora subito una sola sconfitta, sia pure molto pesante, cioè il 99-74 incassato a Trieste contro la squadra che d’altronde è l’unica a punteggio pieno del girone. Anche settimana scorsa a dire il vero la Fortitudo ha rischiato, vincendo in volata e per un solo punto (75-76) il derby in casa di Imola, che ha tentato una rimonta che sarebbe stata beffarda per la Fortitudo, la quale però deve stare attenta a evitare che situazioni simili si ripetano nelle prossime partite. Per Bergamo la situazione è diversa, ma i lombardi hanno dato segnali di ripresa vincendo due delle ultime tre partite dopo avere infilato un filetto negativo di quattro sconfitte consecutive all’inizio del campionato. Adesso arriva un esame decisamente impegnativo, in trasferta sul campo della Fortitudo, ma sarà comunque un ottimo test per verificare i progressi di Bergamo, pur mettendo in conto il rischio di una sconfitta come esito più probabile della partita.

