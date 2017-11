Olimpia Milano Avellino/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 8^ giornata)

Diretta Olimpia Milano Avellino: streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al Mediolanum Forum per l'ottava giornata del campionato di basket Serie A

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Avellino, basket Serie A 8^ giornata (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Avellino, che sarà diretta dalla terna arbitrale Lanzarini-Filippini-Morelli, si gioca alle ore 18:15 di domenica 19 novembre e vale per l’ottava giornata del campionato di basket Serie A 2017-2018. Archiviati gli impegni europei (doppio per la EA7), le due squadre tornano a sfidarsi in patria: al momento si tratta di una partita per le primissime posizioni della classifica, con l’Olimpia che ha sei vittorie e una sconfitta e la Scandone che ha vinto una partita in meno. Dunque, si prospetta un bello spettacolo al Mediolanum Forum e questa gara può essere facilmente individuata come il big match del turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Avellino è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, canale raggiungibile da entrambe le piattaforme a pagamento (Sky e Premium). In assenza di un televisore, la novità nella stagione della pallacanestro è il servizio di diretta streaming video fornito da Eurosport Player: la sfida del Mediolanum Forum è visibile anche su questo portale, ma per accedere alle immagini dovrete pagare una quota per l’abbonamento.

QUI OLIMPIA MILANO

La stagione dell’Olimpia, almeno in campionato - l’Eurolega rimane un discorso a parte e di difficile collocazione - è quella che ci aspettava: tante vittorie e prime posizioni della classifica, a caccia di un’altra vittoria in regular season che significherebbe avere il vantaggio del campo in tutte le serie dei playoff. Intanto la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia è sostanzialmente blindata; Milano fino a questo momento ha sempre vinto in casa (3-0) mentre in trasferta è caduta soltanto una volta, anche se pesantemente, contro la nemesi Sassari. Nella stagione interna della EA7 c’è un dato che colpisce: la squadra di Simone Pianigiani vince le partite soprattutto con la difesa, visto che soltanto una volta ha segnato più di 90 punti. Può sembrare un dato marginale, in realtà non lo è: se il coach riesce a far difendere di squadra tanti giocatori più abituati ad attaccare il canestro avversario, i successi importanti potrebbero essere dietro l’angolo. In Europa, dove pure è arrivata una ripresa, le cose non vanno allo stesso modo ma la stagione è ancora parecchio lunga.

QUI AVELLINO

Due le sconfitte che Avellino ha rimediato nel corso della stagione: entrambe “preoccupanti” se vogliamo, perchè quella del PalaGeorge ci sta per come sta andando Brescia ma è arrivata in maniera netta (-21) mentre al PalaPentassuglia gli irpini sono stati i primi a cadere contro la Happy Casa Brindisi, che fino a quel momento aveva sempre perso. In termini generali però la Sidigas sta facendo decisamente bene: lo dice il record e lo dice la classifica, che ancora una volta è ottima e permette alla squadra di guardare alle primissime posizioni. In più dopo il ko pugliese Avellino si è immediatamente ripresa, vincendo una partita complicata contro Varese che stava per sfuggire di mano all’ultimo. Una partita a basso punteggio nella quale sono stati determinanti il solito Dezmine Wells (16 punti e 5 rimbalzi) e Lorenzo D’Ercole, che in uscita dalla panchina ha portato in dote 10 punti con 4 rimbalzi. La squadra ha tirato male (38,9% da 2 punti e 28% dal perimetro) ma è stata concentrata ed efficace nei possessi decisivi, portando a casa i due punti.

GLI STARTING FIVE

In campionato l’Olimpia Milano non schiera Kaleb Tarczewski: Simone Pianigiani gioca dunque con Marco Cusin centro titolare, affiancandogli sotto i tabelloni Amath M’Baye. Gli esterni sono Jordan Theodore e Andrew Goudelock, con Vladimir Micov da ala piccola; hanno avuto una partenza a testa anche Andrea Cinciarini, Dairis Bertans e Simone Fontecchio nel back court, mentre spesso e volentieri Pianigiani ha mischiato le carte variando i lunghi (quattro quintetti per Davide Pascolo). Tre giocatori di Avellino hanno sempre fatto parte del quintetto titolare: Jason Rich, Dezmine Wells e Maarten Leunen che sono guardia, ala piccola e ala forte. Anche il playmaker è sempre lo stesso, se non che Bruno Fitipaldo era assente contro Varese (e lo sarà fino a metà dicembre) e il suo posto nel quintetto è stato preso da Ariel Filloy; sotto canestro il centro ha girato più per l’infortunio di Kyrylo Fesenko (dovrebbe tornare a breve) che per le scelte di Stefano Sacripanti. Ad ogni modo Benjamin Ortner ha iniziato una delle tre partite che ha giocato, per il resto il quintetto iniziale è stato dato ad Hamady Ndiaye.

© Riproduzione Riservata.