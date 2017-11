Risultati basket Serie A1/ Classifica aggiornata, diretta live score 8^ giornata (19 novembre 2017)

Risultati basket Serie A1: classifica aggiornata, live score dele partite che si giocano nell'ottava giornata. Superiamo la metà del girone di andata: in testa, imbattuta, c'è sempre Brescia

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati basket Serie A1, 8^ giornata (Foto LaPresse)

Ottava giornata nel campionato di basket Serie A 2017-2018: con il turno che si chiude domenica 19 novembre - inaugurato dagli anticipi Venezia-Pistoia e Cremona-Reggio Emilia - scolliniamo oltre la boa di metà del girone di andata: può essere un momento di tracciare i primi bilanci, soprattutto perchè ci avviciniamo al momento in cui si definirà il primo verdetto della stagione, vale a dire la griglia delle Final Eight di Coppa Italia. Oggi si parte alle ore 12 con Brescia-Capo d’Orlando; alle ore 17 avremo Trento-Pesaro e Brindisi-Virtus Bologna, alle ore 18:15 spazio a Olimpia Milano-Avellino e Varese-Sassari mentre il posticipo delle ore 20:45 sarà Torino-Cantù.

LA SITUAZIONE

Chiaramente, definire una situazione vera e propria è ancora difficile: sono poche le partite e in questa Serie A siamo abituati a vedere squadre che partono male riprendere le fila del discorso, mentre altre che hanno un avvio positivo possono perdersi per strada. Di sicuro stanno rispettando i pronostici almeno tre squadre: Venezia e Olimpia Milano, una campione d’Italia in carica e l’altra favorita d’obbligo per il roster a disposizione. Entrambe stanno facendo bene e sono dove ci si aspettava che fossero, a ben guardare anche Torino sta rispettando quelle che erano le ambizioni estive e che la costruzione dell’assetto della squadra lasciava intendere. Quello che sorprende, casomai, è che entrando in questa giornata solo cinque delle 16 partecipanti al campionato hanno un record positivo: questo è indice di grande incertezza e del fatto che chiunque possa battere chiunque, e che forse il livello del campionato si è davvero spostato verso il basso. Stupisce vedere Trento e Reggio Emilia in fondo allo schieramento, le società storiche (Varese, Virtus Bologna e Cantù) hanno tutte un record di 3-4 e sono in linea di galleggiamento, dovendo ancora completamente svelarsi.

IL BIG MATCH

Sicuramente la partita più attesa dell’ottava giornata è quella del Mediolanum Forum: l’Olimpia gioca come detto per portare a casa un altro scudetto, avendo vinto meno di quanto avrebbe potuto. Simone Pianigiani, rientrato in Italia dopo aver vinto il campionato in Israele, è partito con il piede giusto ma le vicende di Milano vanno sempre divise tra patria (dove di riffa o di raffa la squadra arriva in fondo o comunque non ha problemi in regular season) ed Eurolega, il nervo scoperto della società. Se parliamo del campionato, e questa ne è la sede, l’Olimpia viaggia verso un’altra vittoria della regular season; oggi fa i conti con Avellino partita con cinque vittorie e due sconfitte. La Scandone sta confermando l’ascesa delle ultime stagioni, riuscendo a essere una delle realtà più solide di questi tempi nel nostro basket; anche avendo cambiato roster in alcuni ruoli cardine ha fatto le scelte giuste e compete ancora una volta per una delle prime posizioni nella stagione, così da avere un cammino nei playoff più agevole. Oggi forse la concorrenza è più folta, ma le aspettative sono per il momento ripagate.

BASKET SERIE A 2017-2018, 8^ GIORNATA

ore 12:00 Brescia-Capo d’Orlando

ore 17:00 Trento-Pesaro

ore 17:00 Brindisi-Virtus Bologna

ore 18:15 Olimpia Milano-Avellino

ore 18:15 Varese-Sassari

ore 20:45 Torino-Cantù

CLASSIFICA BASKET SERIE A

Brescia 7-0

Torino, Milano, Venezia 6-1

Avellino 5-2

Virtus Bologna, Varese, Cremona, Capo d’Orlando, Cantù, Sassari 3-4

Pesaro, Trento, Pistoia 2-5

Reggio Emilia, Brindisi 1-6

© Riproduzione Riservata.