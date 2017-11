Siena Cagliari/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Siena Cagliari: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita per la 8^ giornata della Serie A2 di basket si gioca domenica 19 novembre 2017

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Siena Cagliari, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Siena Cagliari, partita valida per la ottava giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al PalaEstra della città toscana oggi, domenica 19 novembre 2017 alle ore 18.00. La classifica del girone ci parla di un cammino finora di media classifica per entrambe le squadre, dal momento che Soundreef Siena e Pasta Cellino Cagliari sono appaiate a quota 6 punti, frutto di tre vittorie e quattro sconfitte nelle sette giornate finora disputate da toscani e sardi, che sono dunque ai margini della zona playoff in una situazione comunque ancora contrassegnata da un forte equilibrio. Di certo però vincere questi scontri diretti può essere molto importante per provare a guardare in alto e non alle proprie spalle. Ciò vale soprattutto per Siena, contando sia il fattore campo sia la tradizione della città, però naturalmente anche Cagliari vincendo farebbe un importante balzo in avanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Siena Cagliari non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto degli inizi di stagione praticamente identici per le due squadre. Per Siena finora il cammino è stato molto semplice: tre vittorie in altrettante partite casalinghe, quattro sconfitte su quattro lontano dal PalaEstra. Evidentemente bisognerà cercare di migliorare in trasferta per puntare a obiettivi significativi in questo campionato, intanto però la priorità più immediata è quella di far proseguire la striscia positiva casalinga dopo le precedenti vittorie ottenute davanti ai tifosi senesi contro Agrigento (102-81), Napoli (85-79) e Leonis Roma (96-89). Tutte gare fra l’altro dal punteggio molto alto, mentre in trasferta Siena fatica molto di più ad andare a canestro. Anche per Cagliari le vittorie sono arrivate tutte in casa, ma con la macchia di avere giocato quattro partite al PalaPirastu, dove settimana scorsa Treviglio ha messo fine alla striscia positiva casalinga di Cagliari espugnando il parquet sardo per 85-92. In trasferta invece i cagliaritani hanno raccolto tre sconfitte su altrettante uscite: a Scafati un pesantissimo 101-70, a Latina 101-82 e ad Agrigento 99-87, dunque sempre partite con troppi punti segnati dagli avversari, che arrivano con eccessiva facilità al canestro della Pasta Cellino Cagliari.

