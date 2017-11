Torino Cantù/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 7^ giornata)

Diretta Torino Cantù streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A per la 8^ giornata si gioca domenica 19 novembre 2017 alle ore 20.45

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Torino Cantù sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Maurizio Biggi ed Evangelista Caiazza. Appuntamento per questa partita valida per l’ottava giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRuffini di Torino per la sfida tra la Fiat padrona di casa e gli ospiti lombardi della Red October Cantù: si gioca oggi, domenica 19 novembre 2017 alle ore 20.45. Nella classifica della Lega A Torino e Cantù hanno avuto fino a questo momento cammini piuttosto diversi: per la Fiat infatti abbiamo un fantastico secondo posto a quota 12 punti con sei vittorie e una sola sconfitta, mentre per la Red October sono arrivati arrivati 6 punti, frutto di tre vittorie e quattro sconfitte. Va comunque detto che entrambe le squadre stanno andando oltre le previsioni di inizio campionato e pure Cantù merita complimenti per i risultati sul campo vista la situazione che i brianzoli si ritrovano a vivere. Oggi però sarà Torino la grande favorita per la vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Torino Cantù sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) essendo il posticipo serale visibile in chiaro per tutti, di conseguenza sarà garantita la diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai all’indirizzo www.raiplay.it. Inoltre, la partita sarà visibile - come tutti i match di campionato - su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili anche sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Come abbiamo già accennato, Torino e Cantù - fatte le debite proporzioni - sono due squadre che stanno facendo meglio del previsto. Per Torino è facile capire il perché pensando alle sei vittorie ottenute in sette giornate, che collocano i piemontesi al livello di squadre come i campioni d’Italia di Venezia e la corazzata Olimpia Milano. In particolare, spicca come risultato più prestigioso la vittoria di due settimane fa al Taliercio, sul parquet della Reyer scudettata, alla quale è seguito poi il successo di domenica scorsa contro Cremona (88-80) nel primo di due impegni casalinghi consecutivi contro formazioni lombarde: oggi dunque per la Fiat c’è l’occasione di ottenere un nuovo successo che prolungherebbe ulteriormente la striscia positiva. Per quanto riguarda Cantù, bisogna purtroppo fare i conti con una situazione societaria difficilissima, che mette a rischio il futuro di una delle squadre più gloriose della pallacanestro italiana (e non solo). Ecco perché, in queste settimane, il rendimento sul campo della Red October è da considerare più che positivo: la squadra lotta e si è tolta pure qualche soddisfazione, come le vittorie contro Cremona (97-80), la finalista dello scorso campionato Trento (88-80) e il colpaccio a Pistoia (82-93), senza dimenticare che settimana scorsa i brianzoli hanno ceduto di un solo punto e ai supplementari contro i campioni d’Italia di Venezia (92-93). Ecco perché Torino farà bene a non sottovalutare l’avversario odierno…

