Trento Pesaro/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 8^ giornata)

Diretta Trento Pesaro: streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca domenica 19 novembre ed è valida per l'ottava giornata del campionato di basket Serie A

Trento Pesaro, che sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Carmelo Lo Guzzo, Lorenzo Baldini e Denis Quarta, si gioca alle ore 17 di domenica 19 novembre: il campionato di basket Serie A 2017-2018 è arrivato alla sua ottava giornata e queste due squadre son in cerca di un posto al sole che faccia dimenticare un avvio piuttosto stentato. Il bilancio è per entrambe di due vittorie e cinque sconfitte: a oggi Aquila e Vuelle sarebbero fuori dalle Final Eight di Coppa Italia e, di rimando, non giocherebbero i playoff. Se però Pesaro è in linea con l’obiettivo salvezza, per Trento vice campione in carica l’asticella è inevitabilmente posizionata più in alto, e mancare la post season sarebbe certamente una sorta di fallimento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trento Pesaro non viene trasmessa in diretta tv ma con Eurosport Player, la novità della stagione di basket, sarà possibile seguirla in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La piattaforma propone infatti tutte le partite del massimo campionato della pallacanestro italiana (e non solo), per accedere alle immagini è necessario abbonarsi versando una quota. Ricordiamo inoltre le informazioni utili, come play-by-play e statistiche dei giocatori, attraverso il sito ufficiale www.legabasket.it.

QUI TRENTO

Le ultime due sconfitte hanno lasciato l’amaro in bocca all’Aquila: la squadra di Maurizio Buscaglia è caduta contro Varese e Milano, lasciando per strada una dote di 23 punti (medi) di scarto. Si tratta di cadute pesanti, che hanno evidenziato come una sorta di calo fisico: non può essere tutto imputabile al doppio impegno campionato-Eurocup perchè anche nelle ultime stagioni Trento aveva vissuto questa situazione, dunque per certi giocatori l’abitudine dovrebbe esserci. Eppure la squadra è andata davvero in calando: nelle prime giornate aveva battuto in rimonta la Virtus per poi dare battaglia sia contro Venezia che contro Brescia, squadre a oggi di livello superiore. Se a Varese il ko è stato netto e la Dolomiti Energia non è mai entrata in partita, contro l’Olimpia la squadra è partita bene e ancora al 20’ era sotto di soli 2 punti, ma nel secondo tempo ha subito un parziale di 21-38 mollando gli ormeggi. Si sono salvati in pochi: nello specifico Toto Forray (10 punti e 5 rimbalzi), Ojar Silins (9 punti e 4 rimbalzi) e Chane Behanan che è stato il miglior marcatore con 17 punti (cui ha aggiunto 7 rimbalzi). Gli altri sono andati tutti sotto il par, con la panchina che ha prodotto la bellezza di… 3 punti, tutti a firma di Filippo Baldi Rossi. Difficile vincere così, impossibile contro una squadra come Milano. Contro Pesaro mancherà ancora Jorge Gutierrez, che si è fermato nuovamente e si rivedrà solo a dicembre; da valutare Shavon Shields, che ha saltato le ultime partite per un infortunio alla caviglia.

QUI PESARO

C’è vita in casa Pesaro: finalmente, alla quarta partita interna della stagione, l’Adriatic Arena ha potuto festeggiare una vittoria. E’ arrivata contro Brindisi e non è stata banale perchè la Happy Casa, che arrivava dal successo contro Avellino, ha condotto sostanzialmente per tre quarti prima di venire infilata dalla voglia della Vuelle di tornare a festeggiare i due punti, che non arrivavano da oltre un mese (a Reggio Emilia). Pesaro dunque fa sentire la propria voce in chiave salvezza: dopo i ko contro Brescia, Bologna e Cremona è arrivata la vittoria casalinga che rimette in corsa la squadra. E’ bastato ritrovare il controllo dei tabelloni: contro Brindisi il dato è stato di 40 pari, con Manuel Omogbo (16, oltre a 11 punti) e Eric Mika (7) a segnare la via ma tutti i compagni a dare una mano. I punti li hanno garantiti lo stesso Mika (21)e soprattutto un ispirato Dallas Moore, che si è preso 18 tiri (sparacchiando dal perimetro, 0/4) e ha chiuso con 23 punti, risultando decisivo dalla lunetta quando si è trattato di chiudere. La Vuella in questa partita ha tirato con il 25% dal perimetro, ma ha dimostrato di saper vincere con altre armi: quella dell’intensità e del fisico, che hanno portato a 30 viaggi in lunetta con il 70% di precisione, ma anche quella della concentrazione che ha generato “appena” 10 palle perse, quasi del tutto compensate dai 6 recuperi. Adesso la sfida per Spiro Leka è quella di avere una Pesaro così per tutte le domeniche, al netto di qualche scivolone che inevitabilmente ci sarà.

GLI STARTING FIVE

Maurizio Buscaglia ha dato sette quintetti titolari ad appena due giocatori del suo roster: Dominique Sutton e Joao Gome, ma nell'equazione va inserito anche Shavon Shields che finchè stato a disposizione ha fatto parte dei cinque iniziali. Gli altri hanno girato, anche con soluzioni tattiche diverse: per esempio Jorge Gutierrez e Toto Forray insieme nello starting five. Sotto i tabelloni comunque si tende a preferire Chane Behanan, Filippo Baldi Rossi ha avuto qualche occasione come ala forte. Per rimanere all’ultima partita, Buscaglia se l’è giocata con Forray e Flaccadori nel backourt, Sutton da 3 e Gomes da 4 con la presenza di Silins sotto canestro. Spiro Leka ha invece le idee piuttosto chiare circa il suo starting five, che continua a essere una via di mezzo tra una small ball e un assetto con due torri: Pablo Bertone, Marco Ceron e Dallas Moore sono tre guardie che iniziano la partita contemporaneamente, sotto canestro però ci sono due centri veri come Manuel Omogbo e Eric Mika.

