Treviglio Napoli/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Treviglio Napoli, partita valida per la ottava giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al PalaFacchetti della città lombarda in provincia di Bergamo oggi, domenica 19 novembre 2017 alle ore 17.00. La classifica del girone ci parla di una situazione abbastanza complicata per entrambe le formazioni, tanto che di fatto possiamo parlare di scontro salvezza fra Treviglio che ha 4 punti in virtù di due sconfitte a fronte di cinque sconfitte nelle sette giornate finora disputate e Napoli che ha fatto ancora peggio dal momento che per i partenopei ci sono appena 2 punti a causa di una sola vittoria contro sei sconfitte. Ecco perché la posta in palio è già molto delicata, entrambe le squadre avranno la necessità di cercare una vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Treviglio Napoli non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto degli inizi di stagione molto simili per lombardi e partenopei, che non se la passano particolarmente bene. La consolazione è che entrambe le compagini di recente hanno mostrato segnali di miglioramento. La Remer Treviglio, dopo avere cominciato il campionato con quattro sconfitte consecutive, ha poi infilato due vittorie nelle ultime tre uscite, curiosamente entrambe in trasferta, la prima a Rieti (76-83) e poi domenica scorsa a Cagliari (85-92). Resta il grosso problema di avere perso tre partite su tre finora in casa: un dato da migliorare al più presto per Treviglio se si vuole tirare fuori dalle zone basse della classifica, contro il fanalino di coda l’occasione è perfetta per spezzare il tabù. La Cuore Napoli d’altronde proprio domenica scorsa ha ottenuto la prima vittoria stagionale dopo un drammatico inizio con sei sconfitte consecutive: prestigioso lo scalpo della Virtus Roma, battuta al PalaBarbuto per 83-78, naturalmente però adesso bisognerebbe dare seguito a quella vittoria per cercare di risalire. Treviglio non è un avversario impossibile, vincere anche in trasferta sarebbe una spinta enorme, anche dal punto di vista psicologico.

