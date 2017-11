Varese Sassari/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 8^ giornata)

Diretta Varese Sassari: streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca domenica al PalA2A ed è valida per l'ottava giornata del campionato di basket Serie A

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Varese Sassari, basket Serie A (Foto LaPresse)

Varese Sassari si gioca alle ore 18:15 di domenica 19 novembre: diretta dalla terna arbitrale Sahin-Sardella-Bongiorni, rientra nel programma dell’ottava giornata della Serie A 2017-2018 di basket. Cercasi riscatto per entrambe: in generale Openjobmetis e Dinamo non stanno facendo male (entrambe hanno tre vittorie e quattro sconfitte) ma hanno perso la scorsa domenica. Varese è caduta ad Avellino, solo per dettagli e con una vittoria che sembrava essere a portata di mano; mezzo passo indietro anche per Sassari, che ha perso in casa contro Capo d’Orlando. Dunque le due squadre si presentano all’appuntamento odierno con tanta voglia di risalire subito la corrente e migliorare la loro classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Varese Sassari non viene trasmessa in diretta tv ma con Eurosport Player, la novità della stagione di basket, sarà possibile seguirla in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La piattaforma propone infatti tutte le partite del massimo campionato della pallacanestro italiana (e non solo), per accedere alle immagini è necessario abbonarsi versando una quota. Ricordiamo inoltre le informazioni utili, come play-by-play e statistiche dei giocatori, attraverso il sito ufficiale www.legabasket.it.

QUI VARESE

Il dato confortante per Attilio Caja è che la sua squadra non è mai davvero affondata quest’anno: lo ha fatto solo all’esordio contro i campioni d’Italia di Venezia, ma per il resto ha tenuto botta anche nelle sconfitte, andando davvero ad un passo dal battere non solo Avellino ma anche Milano e Brescia. Al PalA2A sono arrivate tutte le vittorie stagionali, con grandi prestazioni contro Cantù (+31) e Trento (+27); in generale dunque le prestazioni sono buone, ma lo 0-3 esterno deve far riflettere perchè a suon di sconfitte sul filo di lana non si arriverà certo agli obiettivi (salvezza in primis, ma si pensa ai playoff). Al PalaDelMauro Varese ha condotto per tutto il primo tempo, ha subito il parziale decisivo nel terzo periodo ma ancora nel quarto quarto era a contatto ed era riuscita a operare il sorpasso, facendosi però scavalcare e perdendo. Se Norvel Pelle ha mostrato gli artigli (10 punti e 8 rimbalzi con una stoppata), ancora una volta c’è stata la prestazione negativa di Cameron Wells, che ha chiuso con 4 punti e un pessimo 1/10 dal campo, appena un assist in 31 minuti e un’involuzione rispetto alle uscite precedenti che invece erano state confortanti. Il roster di Caja non è lunghissimo, dunque bisognerà provare a mettere in ritmo anche i giocatori della panchina.

QUI SASSARI

Finora il campionato della Dinamo è stato piuttosto ondivago: lontana dal PalaSerradimigni la squadra sarda non è mai riuscita a vincere, perdendo contro Torino, Bologna e Cremona e riuscendo soltanto contro la Fiat a rimanere a contatto per tutta la partita. Per contro però, prima del ko contro Capo d’Orlando, il Banco di Sardegna aveva dominato Cantù, Reggio Emilia e soprattutto Milano, costringendo l’Olimpia a un -21 poco edificante. La squadra di Federico Pasquini è impegnata anche in Europa, e questo ovviamente incide sulla freschezza del roster; più in generale la società sta cercando di mantenere un alto profilo dopo i fasti della gestione Sacchetti, vale a dire garantendo la partecipazione ai playoff e una competitività che faccia pensare almeno alle semifinali. La scorsa domenica però Sassari ha funzionato poco: sotto di 15 a un quarto dal termine non è riuscita a rimontare, con alcuni giocatori che hanno sistemato le statistiche in una sorta di garbage time. Prestazione sontuosa di Scott Bamforth che ha avuto 26 punti e 8 assist tirando 9/16 (5/9 dall’arco), altri quattro giocatori sono andati in doppia cifra per punti segnati ma per contro alcuni hanno steccato, per esempio Darko Planinic che in 14 minuti ha tirato una volta, non ha segnato e ha catturato 2 rimbalzi.

GLI STARTING FIVE

Attilio Caja ha operato un cambio nel quintetto la scorsa domenica: per la prima volta in stagione Norvel Pelle è stato il centro titolare prendendo il posto di Tyler Cain. Per il resto le scelte del coach di Varese sono sempre le stesse: Cameron Wells è il playmaker con Antabia Waller che gioca da guardia, le due ali (sostanzialmente intercambiabili per posizioni e compiti) sono Stanley Okoye e Giancarlo Ferrero. Sassari parte con William Hatcher e Scott Bamforth nel backcourt, Levi Randolph in posizione di ala piccola e la coppia formata da Achille Polonara e Darko Planinic che si occupa di controllare il pitturato (ma Polonara ha anche una dimensione piuttosto perimetrale).

© Riproduzione Riservata.