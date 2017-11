Video/ Cremona Reggio Emilia (68-71): highlights della partita (Basket Serie A1 8^ giornata)

Video Cremona Reggio Emilia (risultato finale 68-71): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie A1.

Video Cremona Reggio Emilia (LaPresse)

La Grissin Bon Reggio Emiia vince in trasferta a Cremona 68-71. Gara molto combattuta ma alla fine è la Reggiana a spuntarla. La squadra emiliana pur mostrando ancora qualche lacuna in zona offensiva riesce a trovare una vittoria che dà respiro in classifica.

SINTESI PRIMO QUARTO

I primi punti del match li realizza Sims che porta subito in vantaggio Cremona. Della Valle con una tripla risponde presente. Il giovane talento della Reggiana ha un impatto positivo sul match realizzando ben 5 punti in appena 2 minuti e mezzo. Ci pensa poi Sanè con una tripla a indirizzare subito il match in via Emilia. Johnson e Sims non ci stanno e fanno capire agli avversari che il match sarà tutt'altro che a senso unico. Palla in mano però la Grissin Bon propone velocità mischiata a imprevedibilità riportandosi ben presto in vantaggio grazie ai canestri di Della Valle e Wright. Nella fase finale del primo quarto le due formazioni commettono troppi errori. Ne approfitta maggiormente Reggio che riesce a chiudere in vantaggio il primo quarto. Risultato parziale 13-14.

SINTESI SECONDO QUARTO

Il secondo quarto si apre con il canestro dal cuore dell'area realizzato da De Vico. Assist di Wright. Cremona conferma comunque le ottime impressioni destate nel primo quarto rimanendo incollata all'avversario: 16 pari. Tra le fila lombarde si mette in luce Gazzotti, attento in difesa ed efficace in avanti. Ricci con una tripla da fuori area manda in vantaggio di + 4 i padroni di casa. La gara diventa bellissima. Sanè da fuori area azzecca un'altra tripla. Assist del solito Della Valle. Si mette in mostra intanto anche Markoishvili. Cremona resiste all'assalto avversario tornando ancora a + 4 grazie al canestro di Ruzzier. Nel finale di primo tempo i padroni di casa sembrano poter scappare ma Della Valle e Wright non ci stanno. Quest'ultimo con un tiro da 3 fissa il risultato a fine secondo quarto sul 35-35.

SINTESI TERZO QUARTO

Il terzo quarto inizia con parecchi errori sia da una parte che dall'altra. I primi punti li trova Reggio Emilia con Della Valle. Ci pensa Wright ad accumulare ancora un pò di vantaggio per porre a distanza di sicurezza gli avversari. Markoishvili con una tripla insacca portando il parziale sul 35-43. Timeout chiamato dalla Vanoli. Milbourne prova a scuotere i suoi ma sbaglia un tiro libero su due. Della Valle conferma ancora una volta di essere in partita trovando assist e punti nei momenti più delicati del match. Diener prova a mantenere in scia Cremona. Timeout chiesto dalla Grissin Bon. Alla ripresa dei giochi è ancora Diener ad andare a canestro riducendo a soli 2 punti lo svantaggio.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Martin aumenta il vantaggio di Reggio Emilia realizzando un tiro libero su due. Molti falli. Sims accorcia ulteriormente le distanze realizzando due tiri dalla lunetta su due. Lo imita Mussini che ne realizza però 3 su 3. De Vico aumenta ancora il vantaggio di Reggio Emilia. La gara vive di strappi. I botta e risposta sono molto frequenti. Cremona vende cara la palle e a 3 minuti dallo scadere si porta sotto di un punto. Johnson-odom ne realizza ancora uno e porta in vantaggio al time-out la Vanoli. Al ritorno dagli spogliatoi Milbourne porta il parziale sul 68-65. Gara molto combattuta. Reggio Emilia con una serie 0-6 firmata da Wright (4 punti) e Markoishvili riesce a ribaltarla. Nel finale Cremona si rifà sotto ma il canestro di Markoishvili chiude definitivamente il match: risultato finale 68-71.

