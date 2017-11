Video/ Venezia Pistoia (84-80): highlights della partita (Basket Serie A1)

Video Venezia Pistoia (risultato finale 84-80): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket valida nella 8^ giornata di Campionato di Serie A1 2017-2018.

Video Venezia Pistoia (LaPresse)

Venezia vince in casa 84-80 contro la The Flexx Pistoia. Nonostante il risultato finale non c’è stata partita per lunghi tratti del match. Solo nel finale Pistoia è riuscita a ridurre il margine di svantaggio senza comunque impensierire eccessivamente i padroni di casa. Da sottolineare le prove di D. Johnson per Venezia (18 punti) e di Gaspardo per Pistoia (23).

SINTESI PRIMO QUARTO

I campioni d'Italia passano in vantaggio grazie a un tiro libero trasformato da Watt. Gordone risponde portando in vantaggio per la prima volta la The Flexx. Si scatena Jenkins che porta il risultato sul 5-2. Gordon risponde con un tiro da 3 ma subito Jenkins lo imita mandando ancora a + 3 il Venezia. Pistoia vende cara la pelle rimanendo vigile in difesa. I padroni di casa sono però precisi anche dalla medio-distanza. Peric sfodera una tripla. Poco dopo Magro rincara la dose e ancora Peric da fuori area si presenta al tiro con estrema precisione. I veneti vanno sul 20-13. Nei minuti finali Venezia riposa un pò prima della fatica finale. Pistoia si porta a -4 ma poi arrivano i canestri di De Nicolao e Bilgiha Paul. Il primo quarto termina 25-17.

SINTESI SECONDO QUARTO

Gaspardo aumenta il vantaggio di Venezia concludendo nel migliore dei modi un'avvolgente azione. Orelik con una tripla approfitta della scarsa marcatura nei suoi confronti e i veneti sul +11. Pistoia sembra aver smarrito sicurezza. Prova a restituirla Mian con un altro tiro preciso da fuori area. Poco dopo però Venezia trova altri due punti dalla lunetta grazie a Cerella, freddissimo nei tiri liberi. Barbon si fa perdonare per l'errore precedene con una tripla. Venezia gioca comunque meglio mostrando un certo affiatamento di squadra. Dalla lunetta conclude con precisione anche Peric: 34-25. Moore prova a tenere a galla i toscani ma in difesa la The Flexx è un colabrodo. Venezia con troppa facilità trova ancora punto. Ress realizza da fuori area trovando i suoi primi 3 punti del match. Il primo tempo si chiude sul parziale di 45-41.

SINTESI TERZO QUARTO

Il terzo quarto inizia nel segno di Biligha Paul, subito pragmatico sotto canestro. Bramos va a schiacciare e Venezia vola a + 10 dagli avversari. Partenza bloccata per Pistoia, poco attenta e molto confusa. Laquintana prova a sistemare, per quel che può, la situazione. Johnson risponde, Moore riporta a 7 i punti di svantaggio della The Flexx. Venezia è però molto più in palla rispetto agli avversari. I Campioni d'Italia svettano sulle seconde palle. Johnson con una tripla magica manda in deliro il palazzetto e fissa il parziale sul 61-49. Dopo un pò di tempo Peric ritrova precisione dalla distanza. Non sembra esserci più partita. Pistoia chiude il terzo quarto sotto di 12 punti.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Venezia cala un pò a inizio ultimo quarto. Calo fisiologico sacrosanto. Pistoia ne approfitta ma non troppo: 2-5 dopo i primi 3 minuti con il risultato parziale che segna 71-61. Moore e Gaspardo riescono a segnare ancora riportando a soli 6 punti Pistoia. Venezia deve rivedere qualcosa: time-out. Al ritorno in campo Orelik con una tripla fa di nuovo respirare i padroni di casa. Mian però lo imita ben presto. Venezia ritrova precisione in fase di possesso. Johnson realizza una tripla da fuori area. La The Flexx non ne vuole sapere di mollare e si porta a 5 punti di svantaggio dagli avversari grazie al canestro di Mian. Nel finale Venezia prova a gestire. Orelik guadagna e realizza due tiri liberi. Johson e Moore accorciano le distanze. I padroni di casa vincono ma con qualche apprensione nel fine gara.

