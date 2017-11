Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano: streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per la 5^giornata di Eurolega, si gioca giovedì 2 novembre 2017 alle 20:05

02 novembre 2017



Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano si gioca giovedì 2 novembre 2017 alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, ed è valida per la quinta giornata della regular season di Eurolega: palla a due in programma alle ore 20:05. In classifica le due squadre sono distanziate da 2 lunghezze: 4 punti per il Maccabi Tel Aviv (record di 2 vittorie-2 sconfitte), 2 per l’Olimpia Milano (1-3). Ricordiamo che al termine della stagione regolare le prime 8 squadre accederanno ai playoff, mentre le altre saranno eliminate. Uno sguardo al prossimo turno in cui gli israeliani giocheranno ancora in casa contro il Real Madrid (giovedì 9 novembre, ore 20:05), mentre l’Armani Exchange tornerà ad Assago per affrontare i lituani dello Zalgiris Kaunas (sempre giovedì 9/11 ma dalle 20:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega tra Maccabi Tel Aviv ed Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

In casa Olimpia il dubbio principale riguarda Andrew Goudelock, ex della partita avendo giocato con la canotta del Maccabi nella passata stagione (vincendo la Coppa d’Israele). La guardia americana ha saltato le ultime due partite ufficiali per uno stiramento all’adduttore destro, ma dovrebbe essere in campo a Tel Aviv per aiutare i suoi compagni in questa trasferta insidiosa. Senza di lui Milano ha ottenuto una vittoria e una sconfitta; settimana scorsa la squadra di Simone Pianigiani si è sobbarcata un terribile ‘back-to-back’ affrontando Real Madrid e Barcellona a distanza di pochi giorni. Se contro le Merengues una prestazione gagliarda non era bastata, la sfida interna con i catalani ha riservato la prima gioia stagionale per il pubblico del Forum, che ha visto i biancorossi prevalere per 78-74; sugli scudi il playmaker Jordan Theodore che ha illuminato la scena con punti (19) ed assist (7), finalmente incisivo anche Mantas Kalnietis che ha estratto dal cilindro 14 punti in 18 minuti, protagonista pure l’altro escluso di campionato ovvero Kaleb Tarczewski, autore di 11 punti e 8 rimbalzi. I due (Kalnietis e Tarczewski) torneranno a dare una meno contro il Maccabi, dopo l’ormai consueta estromissione dalla distinta in Lega A. A tal proposito, Milano punta a tornare subito al successo dopo aver incassato nel week-end il primo ko in campo nazionale, un -21 sul campo della Dinamo Sassari (90-69 il finale). Il Maccabi Tel Aviv è allenato dal croato Neven Spahija, ex assistente di coach Mike Budenholzer agli Atlanta Hawks, e settimana scorsa ha perso per la prima volta in questa Eurolega cedendo 87-84 sul parquet della Stella Rossa, nonostante la grande prova dell’ala Deshawn Thomas che ha messo a referto 28 punti con 11/11 al tiro. Con il rientro di Goudelock, Simone Pianigiani dovrebbe proporre un quintetto base con Theodore, Dairis Bertans, Amath M’Baye e Arturas Gudaitis assieme al ‘Mini Mamba’.

