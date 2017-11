Real Madrid-Khimki/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Real Madrid-Khimki: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di Eurolega si gioca giovedì 2 novembre 2017 al Wiznik Center, palla a due alle ore 21:00

02 novembre 2017 Carlo Necchi

Diretta Real Madrid-Khimki: qui lo sloveno Luka Doncic, 18 anni, guardia del Real Madrid (LAPRESSE)

Real Madrid-Khimki è una delle partite di Eurolega in programma giovedì 2 novembre 2017: squadre in campo al Wiznik Center di Madrid dalle ore 21:00, per la quinta giornata della regular season. Il Real Madrid di coach Pablo Laso di presenta a questa sfida a punteggio pieno (8 punti), mentre il Khimki allenato dal greco Georgios Bartzokas ha ottenuto 3 successi a fronte di 1 ko. Nel prossimo turno le Merengues saranno impegnate in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv (giovedì 9 novembre, inizio alle ore 20:05), il Khimki invece riceverà il Baskonia Vitoria (sempre giovedì 9/11 ma dalle 18:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega tra Real Madrid e Khimki sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Match di grande interesse tra due delle squadre più positive in questo primo scorcio d’Eurolega. Il Real Madrid deve ancora fare i conti con un reparto lunghi incettato: assenti per infortunio il pivot Ognjen Kuzmin e le ali Anthony Randolph e Trey Thompkins; coach Pablo Laso chiederà dunque altri straordinari al veterano Felipe Reyes e al messicano Gustavo Ayon; minuti in vista anche per il giovane Dino Radoncic, talento montenegrino classe 1999 già coinvolto nelle partite precedenti. Gli occhi di tutti saranno però puntati sul vero astro nascente d’origine balcanica ovvero Luka Doncic, che ormai non ha più bisogno di presentazioni e che guida la classifica marcatori con 24 punti tondi di media. Dal canto suo il Khimki di coach Bartzokas può contare su uno dei giocatori europei più quotati ovvero la guardia Aleksey Shved, che sta viaggiando a 19 punti per gara. Sotto le plance invece il team russo punta forte su Thomas Robinson, quinta scelta assoluta (dai Sacramento Kings) all’NBA Draft 2012 e poi passato anche da Houston, Portland, Philadelphia, Brooklyn e Los Angeles sponda Lakers, prima di attraversare l’oceano per tentare l’avventura in Europa; per lui al momento quasi 16 punti e oltre 7 rimbalzi di media in Eurolega. Nel roster del Khimki anche l’ex Olimpia Milano Charles Jenkins. Tutto considerato ci sono i presupposti per assistere ad una bella partita: il Real Madrid parte favorito ma il Khimki avrà le sue carte da giocarsi.

