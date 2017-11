Risultati basket Eurolega/ Classifica aggiornata e diretta live delle partite, 5^ giornata (2-3 novembre)

Risultati basket Eurolega: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma il 2 e 3 novembre 2017 per la 5^ giornata del massimo torneo europeo per club.

02 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati basket Eurolega, 5^ giornata (Foto LaPresse)

Torna in campo l’Eurolega: questa settimana niente doppio impegno, ma naturalmente non può mancare l’appuntamento del giovedì e venerdì con la quinta giornata della massima competizione per club del basket europeo. Andiamo dunque subito a vedere quale sarà il programma con gli orari delle partite. Oggi giovedì 2 novembre si giocano le prime cinque partite: alle ore 18.00 Stella Rossa-Bamberg, alle ore 18.45 Fenerbahce-Valencia, alle ore 20.00 Baskonia Vitoria-Panathinaikos, alle ore 20.05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, alle ore 21.00 Real Madrid-Khimki. Venerdì 3 novembre ci saranno invece le ultime tre partite: alle ore 18.00 Cska Mosca-Zalgiris Kaunas, alle ore 18.30 Efes Istanbul-Unicaja Malaga e alle ore 21.00 Barcellona-Olympiakos.

OLIMPIA MILANO A TEL AVIV

Sotto i riflettori in ottica italiana c’è naturalmente la sfida che attende l’Olimpia Milano sul parquet del Maccabi Tel Aviv, un match che è fra i più classici del basket europeo. La squadra di Simone Pianigiani settimana scorsa si è sbloccata dopo un inizio terribile (di certo il calendario non ha aiutato) vincendo contro il Barcellona. Il cammino è ancora lunghissimo e ci sono tutte le possibilità di fare meglio rispetto all’anno scorso, ma è chiaro che un prestigioso colpaccio esterno in casa del Maccabi - che sarebbe anche la seconda vittoria consecutiva - potrebbe avere il valore di una svolta all’intera Eurolega di Milano, contro un’avversaria che adesso è 2-2 in classifica e dunque potrebbe essere una delle rivali per il passaggio del turno.

IL BIG MATCH

La partita di spicco di questa sera, classifica alla mano, è invece quella fra la capolista Real Madrid, che insieme all’Olympiakos è una delle due squadre ancora imbattute in questa Eurolega (4-0), e il Khimki, la squadra russa che è partita anch’essa molto bene ed ha un bilancio di 3-1. Certamente è presto per parlare di scontro al vertice, soprattutto per il Khimki - sul Real non ci dovrebbero essere particolari dubbi, gli spagnoli hanno tutto per condurre una stagione di vertice fino alla fine. Una grande prestazione a Madrid potrebbe collocare anche i russi nella prima fascia dell’Eurolega, vedremo se sapranno impressionarci.

RISULTATI EUROLEGA, 5^ GIORNATA

Giovedì 2 novembre

Ore 18.00 Stella Rossa-Bamberg

Ore 18.45 Fenerbahce-Valencia

Ore 20.00 Baskonia Vitoria-Panathinaikos

Ore 20.05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

Ore 21.00 Real Madrid-Khimki

Venerdì 3 novembre

Ore 18.00 Cska Mosca-Zalgiris Kaunas

Ore 18.30 Efes Istanbul-Unicaja Malaga

Ore 21.00 Barcellona-Olympiakos

CLASSIFICA

Real Madrid, Olympiakos 4-0

Valencia, Cska Mosca, Khimki 3-1

Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce, Stella Rossa, Bamberg, Zalgiris Kaunas, Panathinaikos 2-2

Barcellona, Olimpia Milano, Unicaja Malaga 1-3

Baskonia Vitoria, Efes Istanbul 0-4

