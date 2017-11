Video/ Gran Canaria Trento (85-76): highlights della partita (Basket Eurocup)

Video Gran Canaria Trento (risultato finale 85-76): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket valida nella 4^ giornata di Eurocup 2017-2018.

Video Gran Canaria Trento (LaPresse)

Trento incassa una sconfitta contro Gran Canaria, in un match quasi sempre equilibrato e combattuto. La partenza è incoraggiante, il primo quarto si chiude con un diciannove a ventuno che viene ribaltato nella fase centrale del match dagli spagnoli. Gran Canaria si porta anche a +10 nel black out di Trento, ma i padroni di casa capiscono ben presto che non sarà una gara in discesa. Nel secondo quarto Baldi Rossi fa capire di che pasta è fatto e tiene Gran Canaria sotto diciannove a ventitrè. La reazione spagnola non si fa attendere, quindi nasce un botta e risposta interessante che rende vibrante il match fino al trentotto a trentasette per gli iberici. Oliver e Pasecniks allungano prima del riposo per Gran Canaria e nel terzo periodo, Paull e Aguilar arrotondano. Sutton prova a scuotersi i suoi, ma Pauli aumenta il distacco. Il parziale si chiude coi liberi vincenti di Eriksson e Rossi. Nell'ultima frazione Trento parte a razzo, le speranze però si spegnono con Seeley e Balvin che firmano l'ottantacinque a settantasei finale.

IL TABELLINO

Herbalife Gran Canaria - Dolomiti Energia Trentino 85-76

Parziali: 19-21; 23 -18; 23-16; 20-19.

Gran Canaria: Oliver, Seeley, Eriksson, Baez, Balvin.

Trento: Gutierrez, Shields, Sutton, Gomes, Behanan.

