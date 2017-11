Video/ Reggio Emilia Hapoel (61-63): highlights della partita (Basket Eurocup)

Video Reggio Emilia Hapoel (risultato finale 61-63): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket valida nella 4^ giornata di Eurocup 2017-2018.

02 novembre 2017 Francesco Zaza

Video Reggio Emilia Hapoel (LaPresse)

La Grissin Bon Reggio Emilia cade nel finale di gara perdendo contro l’Hapoel Gerusalemme 61-63. E’ la prima vittoria stagionale in Eurocup per gli israeliti mentre gli emiliani hanno ottenuto nelle prime quattro gare due vittorie e due sconfitte. Nella prossima giornata Reggio Emilia farà visita ai tedeschi del Bayern Monaco mercoledì 8 novembre alle ore 20:30 mentre gli israeliani dell’Hapoel riceveranno il Galatasaray (sempre mercoledì 8/11 ma dalle 19:15).

SINTESI PRIMO QUARTO

La fase iniziale del match è caratterizzata da parecchi errori sia da una parte che dall'altra. La Reggiana riesce a passare in vantaggio sfruttando un fallo tattico a proprio favore. Poco dopo anche Gerusalemme può sfruttare un paio di tiri liberi dalla lunetta: 3-1. La reazione degli israeliti è però pronta e immediata. Della Valle, come al solito, prova a tenere a galla gli emiliani: 7-8. Ci pensa Nevels a firmare il sorpasso, proprio al quinto di gioco, a metà quarto. La gara è molto fisica, in difesa i padroni di casa se la cavano bene facendo valere le proprie motivazioni. Il risultato di 11 pari resiste diversi minuti grazie anche ai numerosi errori dei reparti offensivi. Ci pensa Amedeo Della Valle a risbloccare il risultato dai 9 metri. Nei due minuti rimanenti gli ospiti prova a offendere ma non riescono a concretizzare. Intanto Sanè dalla lunetta non sbaglia. Partenza convincente per la Grissin Bon. Il primo quarto si chiude sul parziale di 21-13.

SINTESI SECONDO QUARTO

Dyson guadagna subito un paio di tiri liberi. Il numero 2 dell'Hapoel realizza dalla lunetta entrambi i tentativi a disposizione. La risposta della Grissin Bon è affidata a Nevels che penetra bene in area ma sbaglia un tiro piuttosto facile dal cuore dell'area. Ci pensa però Della Valle a illuminare la fase offensiva di casa. Assist meraviglioso praticamente a occhi chiusi per Reynolds che ringrazia e insacca: 23-15. Manuchar Mark'oishvili qualche istante dopo infila una tripla che manda in delirio il pubblico. Dyson resta comunque una spina nel fianco. Ancora un paio di tiri liberi realizzati. Mussini nel frattempo prende il posto di Candi. Reynolds ci prende gusto e schiaccia ancora sul quarto assist di serata da parte di Della Valle: 30-23. Nella fase finale di quarto la Reggiana prova a gestire ma regala troppi palloni agli avversari che riescono a ridurre lo svantaggio. A metà gara il parziale è di 35-31.

SINTESI TERZO QUARTO

Reggio Emilia subito aggressiva e pratica. Della Valle s'inserisce in area e realizza un paio di punti. Il numero 8 ci prova nuovamente, questa volta da fuori area, ma centra il ferro. Gerusalemme incontra diverse difficoltà palla in mano. Il 38-33 persiste per un paio di minuti: il risultato resta bloccato. Della Valle recupera palla e riparte ma decide di provarci da fuori area non riuscendo a insaccare. Poco dopo l'8 degli emiliani guadagna un paio di tiri liberi, entrambi sfruttati al meglio. Si va sul 40-35. I due reparti d'attacco continuano a essere particolarmente imprecisi: errori sia da una parte che dall'altra. A 4 minuti dal termine Dyson ci prova in contropiede ma non riesce a concludere per l'ottimo rientro della difesa reggiana. Nella fase finale la Grissin Bon accusa un pò di stanchezza e subisce troppo. Gerusalemme riesce a pareggiare nel corso dell'ultimo minuto di gioco: 46-46.

SINTESI ULTIMO QUARTO

L'ultimo quarto inizia con la Reggiana in attacco. Gli emiliani non riescono però a trovare spazi concludendo male pur di non perder palla. Gerusalemme è invece più precisa e si porta per la prima volta in vantaggio: 44-46. Reggio Emilia non ci sta e ribalta subito il risultato riportandosi avanti. Mussini si avventura in area avversaria ma non riesce a destreggiarsi bene trovando una chiusura prima del tiro. De Vico ci prova poco dopo da 3: ferro. Serata molta negativa per entrambe le squadre dalla distanza: 5/21 per i padroni casa, 1/12 per gli israeliti a metà dell'ultimo quarto. Si resta sul 49-48. Omic tra le fila ospiti trova il pari su tiro libero. Una tripla di Dyson riporta avanti gli ospiti. Sanè e Della Valle provano a tenere a galla la Reggiana. Mark’oishvili con una tripla firma il pari: 56-56. Il PalaBigi esplode con la tripla di Mussini: ancora in vantaggio gli emiliani. Finale spettacolare. Della Valle stoppa benissimo in area ma Dyson con una magica tripla riporta avanti l'Hapoel. Poco dopo il 2 ospite realizza due punti tiri liberi che chiudono l'incontro. Niente da fare per Reggio Emilia, vince Gerusalemme.

