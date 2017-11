Video/ Olimpia Milano Avellino (92-94 dts): highlights della partita (Basket Serie A1 8^ giornata)

Video Olimpia Milano Avellino (risultato finale 92-94 dts): gli highlights della partita di basket valida nella 8^ giornata del Campionato Serie A1 2017-2018.

Video Olimpia Milano Avellino (LaPresse)

Avellino sbanca il Forum di Assago vincendo 92-94 contro l’Armani Milano. Gara bellissima, decisa al secondo tempo supplementare dopo che allo scadere del primo Filloy realizza il canestro dell’anno pareggiando immediatamente i conti. Per Milano prova positiva per Jerellis, autore di 23 punti. Per gli irpini spiccano invece Filloy e Rich con i loro 21 punti realizzati.

SINTESI PRIMO QUARTO

Milano in campo con Cousin, Abass Abass, Mbaye, Theodore e Bertans. Avellino risponde con Wells, Leunen, Filloy, Rich e Ndiaye. Avellino prova a prendere campo ma subisce due ripartenze con schiacciata finale. A segno Abass e Cousin. La Sidigas non demorde e riesce a ribaltare il risultato grazie anche a due triple consecutive di Wells. Piangiani chiama il time-out sul 10-14. L'Avellino rimane concentrata nonostante la reazione avversaria. Leunen riceve in area e trova ancora un canestro. Risponde Micov. La partita resta equilibrata. Gli ospiti con tagli profondi riescono a colpire con buona frequenza evitando il recupero dell'Armani, troppo imballata nella manovra. Il primo quarto si chiude sul parziale di 17-23.

SINTESI SECONDO QUARTO

Jerrels accorcia subito trovando il canestro nonostante la marcatura asfissiante. Avellino risponde con Wells. La gara è molto emozionante. Milano riesce a chiudere in area gli avversari ma da fuori area sbaglia troppo centrando spesso il ferro. Micov interrompe la serie di errori trovando un preciso tiro da fuori. Scrubb e Wells per la Sidigas sono incontenibili. Avellino riesce a portare acqua al mulino continuando a segnare con un pò troppa facilità. In difesa Filloy si mette in mostra chiudendo spesso le inziative avversarie. Leunen intanto va in panchina per rifiatare. Milano ci prova ma non riesce a concludere. Avellino va sul +8. Theodore accorcia le distanze con una fantastica tripla: 30-36. Leunen torna in campo e subito sfodera un assist per Ndiaye che ringrazia e insacca. Il secondo quarto si chiude sul parziale di 30-40.

SINTESI TERZO QUARTO

Il terzo quarto inizia con il tentativo di Leunen da fuori area. Tiro velenoso ma leggermente impreciso. Milano propone subito dopo una manovra lenta e prevedibile. Nessun problema per la difesa bianco-verde. Leunen ci riprova ma anche questa volta non riesce a far centro. In versione assist va meglio: palla a Ndiaye che realizza il 34-42. Rich con una tripla porta addirittura a 11 i punti di vantaggio. Ancora Rich, questa volta dal cuore dell'area, Milano sotto schock mentre il pubblico rumoreggia. Leunen intanto continua a provarci da fuori area non riuscendo a trovare i 3 punti. Gudaitis trova un canestro allo scadere dei 24'' ma subito risponde Ortner. Nel finale di ripresa l'Olimpia guadagna terreno. Risultato parziale 50-58.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Jerrels con una splendida tripla suona subito la carica per Milano: 53-58. Nell'azione seguente D'Ercole si destreggia bene in area e trova un paio di punti. Milano prova a esaurire tutte le energie a disposizione in quest'ultima frazione di gioco. Theodore prima porta a 5 i punti di distacco poi con una tripa fa risvegliare il pubblico di Assago. Avellino prova a non perdere la testa. Filloy trova il suo decimo e undicesimo punto. Gudaitis con un tiro da 3 riporta Milano a sei punti di distanza. L'Avellino riesce a resistere alla carica dei padroni di casa risponendo colpo su colpo. Si va sul 64-69. Gudaitis realizza una tripla. Milano ci crede. E fa bene perchè poco dopo grazie ai due punti di Micov passa in vantaggio. Gli irpini sembrano non averne più. Theodore con una tripla scalda ulteriormente il palazzetto. Avellino dalla lunetta sbaglia qualcosa. A un minuto e mezzo dallo scadere il parziale è di 72-71. Ndiaye riporta in vantaggio i campani. E' il numero 55 nel finale a fare la differenza. Milano riscivola a -3. Ci pensa Jerrels nel corso dell'ultimo minuto a riportare in parità il punteggio. Finisce 77 pari l'ultimo quarto.

SINTESI PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Tiro libero e canestro di Filloy per Avellino: i tempi supplementari iniziano così. Dopo pochi minuti Mikov porta il risultato di nuovo in equilibrio. Gudaidis si conferma tra i migliori in campo correggendo in schiacciata un tiro dalla distanza. Milano va sul + 3 a 50 secondi dalla fine. Rich conquista e realizza due tiri liberi su due: 81-80 a 30 secondi dalla fine. L'ultima palla è ben gestita dall'Olimpia che riesce a trovare una vittoria importante grazie a due tiri liberi realizzati da Theodore. Finale thriller. L'ultima palla è ben gestita dall'Olimpia che riesce a trovare una due tiri liberi realizzati da Theodore. Avellino non molla e Filloy insacca con un tiro da tre. Negli ultimi dieci secondi altre due triple: prima Jerrels e poi clamorosamente allo scadere da posizione angolata Filloy. Ancora un tempo supplementare.

SINTESI SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Nel primo minuto di gara nessuno riesce a segnare. Filloy ci riprova da fuori area ma questa volta con meno precisione rispetto a prima. Cinciarini porta in vantaggio Milano: 88-86. Poco dopo "Il Cincia" esce, sostituito da Abbass Abbass. Uno su due per Rich dalla lunetta. Milano con pazienza e tenacia riesce a trovare due tentativi liberi. Gudaitis li realizza entrambi. L'Avellino non molla e Leunen con una tripla riporta in pareggio il risultato. Il 10 di Avellino si fa rispettare anche in difesa mentre Filloy trova l'ennesima tripa di giornata: 92-94 a 7 secondi dalla fine. Theodore si butta in area avversaria cercando un viaggio dalla lunetta ma i difensori non si fanno trarre in inganno. Partita incredibile, alla fine la spunta Avellino.

