Video/ Varese Sassari (61-82): highlights della partita (Basket Serie A1 8^ giornata)

Video Varese Sassari (risultato finale 61-82): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket valida nella 8^ giornata della Serie A1 2017-2018.

Video Varese Sassari (LaPresse)

Sassari vince in trasferta 61-82 contro Varese. Prestazione dominante da parte dei sardi, i quali sembrano aver archiviato il periodo negativo di inizio stagione. Tra le fila di Varese i migliori realizzatori con 11 punti a testa sono stati Okoye e Cain. Per Sassari prova ottima di Bamforth, autore di ben 19 punti.

SINTESI PRIMO QUARTO

Openjobmetis in campo con Seck, Cain, Natali, Hollis e Wells. Banco di Sardegna con Bamforth, Pierre, Jones, Hatcher e Polonara. Apre le danze Sassari con la tripla di Pierre. Bamforth rincara la dose e gli ospiti vanno sullo 0-5. Partenza negativa per Varese che non riesce a mantenere il ritmo imposto dagli avversari. Wells prova a rimettere in pista i padroni di casa. Bamforth continua a segnare: 6-15. Tra le fila dei locali il migliore è Cain, sempre dinamico e pericoloso in zona offensiva. In fase di possesso però Sassari riesce ad arrivare al tiro in meno tempo e con maggior precisione. Avramovic e Pierre chiudono a segno rapide azioni avvolgenti. I canestri di Randolph e Okoye chiudono il primo quarto. Risultata parziale 16-26.

SINTESI SECONDO QUARTO

Okoye prova a ridurre le distanze trovando un canestro in velocità. Iniziano le sostituzioni: C. Wells esce per Tambone, Pelle rileva Cain mentre Polonara cede il posto a Pierre. Varese intanto continua a diminuire il proprio svantaggio. Okoye conquista e realizza due tiri liberi e poco dopo Ferrero punisce in ripartenza: 21-27. Sassari reagisce bene trovando subito 5 punti grazie alla tripla di Polonara e ai due tiri liberi realizzati da Pierre. Wells prova a non far scappare i sardi presentandosi pronto al canestro in area. Si mette in mostra intanto Pelle. Varese c'è ma il distacco resta superiore ai 5 punti. Bamforth ci riprova dalla distanza ma questa volta senza fortuna. Nel finale Sassari sembra accusare un pò di stanchezza. Cain e Avramovic ne approfittano portandosi a -4. Time-out chiesto dai sardi. Nel finale Sassari ritorna a segnare. Il primo tempo si chiude 38-44.

SINTESI TERZO QUARTO

Il terzo quarto ha inizialmente come protagoniste le due difese. I reparti offensivi non riescono a trovare sbocchi in area e i tiri dalla distanza rimbalzano spesso sul ferro non entrano in canestro. Pierre aumenta il vantaggio di Sassari trovando un paio di punti dal cuore dell'area. Polonara da fuori area rincara la dose: altra tripla e il Banco di Sardegna va a +11. Natali intanto cede il posto a Okoye tra le fila di Varese. Il trend non cambia: Sassari rimane padrona del campo riuscendo ad aumentare ancora il vantaggio. A segno vanno pure Waller e Spissu. Nel finale Bamforth torna a farsi notare realizzando diversi punti. Il terzo quarto si chiude sul parziale di 46-62.

SINTESI ULTIMO QUARTO

E' il canestro di Natali ad aprire l'ultimo quarto di gioco. Nei minuti successivi la gara rimane bloccata con entrambi i reparti offensivi poco precisi nel giropalla. Ferrero intanto realizza altri due punti per la Openjobmetis. La partita ha ormai ben poco da regalare. Varese non sembra crederci troppo pensando solo a ridurre lo svantaggio. Sassari prova a gestire mentre in tanti entrano dalla panchina per far rifiatare i big. Risultato di 52-66 a metà quarto. Gli ospiti approfittano dei dubbi sorti tra gli avversari e ritornano ad aumentare il vantaggio. Hatcher e Jones vanno a segno. Risultato finale 61-82.

