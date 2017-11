Olimpia Milano Olympiacos/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Olympiacos info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la nona giornata di Eurolega al Mediolanum Forum (oggi 23 novembre)

23 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano Olympiacos, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Olympiacos si gioca alle ore 20:45 di questa sera, giovedì 23 novembre 2017, presso il Mediolanum Forum di Assago: siamo alla nona giornata della regular season di basket Eurolega 2017-2018, la prima che si disputa in concomitanza con le finestre che da quest’anno il calendario internazionale prevede per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Per le Nazionali si fermano i campionati e anche le altre Coppe europee, ma non l’Eurolega, visto che le parti non hanno trovato un accordo. Ecco dunque che oggi al Forum si disputa una partita di grandissimo fascino e anche di notevole importanza per l’AX Milano contro una delle big di questa Eurolega, anche se domani a Torino sarà di scena l’Italia contro la Romania: a voler cercare un aspetto positivo di questa situazione non certo soddisfacente per il basket, gli appassionati potranno godere di grandi emozioni sia con i club sia con le Nazionali in questi giorni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Olympiacos non sarà trasmessa in diretta tv, ma tutti gli appassionati di basket avranno la possibilità di seguire la sfida del Mediolanum Forum sulla piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video: per accedere alle immagini di Eurolega sarà necessario pagare una quota per abbonarsi. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.euroleague.net, dove troverete tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

LA SITUAZIONE

Milano si è rialzata in Eurolega grazie alle due vittorie ottenute nel doppio turno di settimana scorsa: prima il colpaccio a Valencia al termine di una lunghissima battaglia che si è conclusa solamente dopo due tempi supplementari, poi la vittoria casalinga contro il Bamberg, anche questa come la precedente ottenuta dopo una splendida rimonta. Contro una big come l’Olympiacos per cercare di vincere sarà meglio non partire male come in quelle due partite, ma sicuramente l’Olimpia ha dato risposte importanti settimana scorsa, perché per due volte si è trovata faccia al muro ed entrambe ne è uscita vincitrice. Ora la classifica di Milano dice 3-5 (tre vittorie e cinque sconfitte), un bilancio accettabile considerando che la prima parte del calendario era durissima, con Cska, Fenerbahce e Real Madrid nelle prime tre. Adesso un altro durissimo esame per Milano, contro l’Olympiacos che è capolista pari merito con il Cska con un bilancio di sei vittorie e due sconfitte, ma l’Armani Exchange l’affronta con una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e con rinnovate speranze di poter essere protagonista in questa Eurolega dopo le ultime due vittorie consecutive, senza dimenticare l’apporto che può dare l’ultimo arrivato Curtis Jerrells, che in poco tempo ha già fatto grandi cose.

