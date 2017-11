Video/ Italia Romania (75-70): highlights della partita (basket qualificazioni mondiali)

Video Italia Romania (75-70): highlights della partita di basket, prima giornata delle qualificazioni mondiali 2019 a Torino (venerdì 24 novembre 2017)

25 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Italia Romania (LaPresse, repertorio)

Italia Romania 75-70: partita non memorabile, ma la Nazionale di basket parte con il piede giusto nelle qualificazioni ai Mondiali 2019. Una tripla di Moldoveanu apre il match tra Italia e Romania, mentre Cate la mette con una splendida schiacciata e illude gli ospiti; i primi due punti dell'Italia sono di Gentile. Italia che inizia a comandare il match e con Aradori va sul 13-9 a 4’ da fine quarto; mentre Abass trova il tiro da tre a 1' dalla fine del primo quarto, altri due punti di Della Valle, due liberi di Biligha e due di Aradori portano l'Italia al primo riposo sul +11, 26-15. Nel secondo quarto l'Italia entra con grande convinzione in campo. Bomba di Filloy e due punti di Gentile e l’Italia allunga ancora 31-17. Primo timeout nazionale per coach Meo Sacchetti che arriva a 4’ dall’intervallo lungo sul 37-21. Arriva la bomba di Fontecchio ed è +19 con l'Italia che poi si addormenta e subisce 4 punti consecutivi della Romania costringendo Sacchetti a chiamare il secondo timeout ad 1’ dal riposo, si va negli spogliatoi sul 42-28.

SECONDO TEMPO

Moldoveanu riavvicina i suoi, 44-33 dopo 3’ con la Romania che ora ci crede. Gli ospiti con Torok trovano 3 punti, due più un libero addizionale, per il -10 che significa 46-36 a metà quarto. Aradori serve un grande assist per la schiacciata di Crosariol del 50-36, ma il capitano rumeno non demorde e realizza subito dopo una tripla a 4’ da fine quarto. La bomba di Aradori mette il risultato sul del 57-37 a 1’ da fine quarto ma la Romania sigla due triple e rimane in vita, si va all’ultimo periodo sul 59-43. Una tripla immediata di Watson costringe Sacchetti a chiamare il timeout dopo venti secondi, al rientro è Filloy a piazzare la bomba del 62-46. La tripla di Orbeanu riportano gli ospiti a -10. Nuovo break Romania, 0-6 ad un minuto e mezzo dal termine e sul 73-65 Sacchetti chiama timeout con l'Italia in grande difficoltà. Watson realizza e subisce il fallo di Della Valle, il rumeno realizza il libero addizionale ed a meno di 1’ il punteggio è di 73-68; due liberi di Della Valle fanno respirare l'Italia e mettono gioia nei tifosi per la missione compiuta, gli ultimi due punti del match sono di Watson per il definitivo 75-70. Primi due punti nel girone per l'Italia che vince con grande sofferenza. Buona la prima per mister Sacchetti e grande match disputato da Della Valle e Aradori che hanno siglato sedici punti ciascuno.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS SKY DI ITALIA ROMANIA 75-70

© Riproduzione Riservata.