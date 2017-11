Casale Monferrato Napoli/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Casale Monferrato Napoli: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaFerraris per la nona giornata del girone Ovest di basket A2

26 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Casale Monferrato Napoli, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Casale Monferrato Napoli va in scena alle ore 18 di domenica 26 novembre: siamo alla nona giornata del girone Ovest di basket A2 2017-2018. E’ il testa-coda del campionato: la Novipiù si trova sorprendentemente al primo posto della classifica ancora imbattuta, mentre la Cuore Basket ha finalmente vinto una partita ma in questo momento è ancora ultima, da sola, con due punti da recuperare sulle due squadre di Roma. Da questo punto di vista la partita del PalaFerraris sembrerebbe avere un pronostico chiuso, ma attenzione comunque alle sorprese che potrebbero arrivare, soprattutto per l’orgoglio della neopromossa.

QUI CASALE MONFERRATO

La squadra guidata da Marco Ramondino vola: quattro vittorie in casa e altrettante in trasferta, ma quello che impressiona è il modo in cui queste vittorie sono arrivate. Per ben cinque volte i piemontesi hanno raggiunto o superato i 10 punti di scarto; solo in tre occasioni non lo hanno fatto e cioè contro Reggio Calabria (+1), Agrigento (+3) e Virtus Roma (+5). Casale Monferrato non era tra le squadre favorite per vincere la regular season all’inizio della stagione; anzi, non era nemmeno certo che potesse inserirsi nella corsa ai playoff. Invece sta andando ben oltre le aspettative: probabilmente il momento della verità, o uno di questi, arriverà tra fine dicembre e inizio gennaio quando affronterà in serie Biella, Legnano e Scafati, vale a dire le prime tre inseguitrici e le “teste di serie” del girone Ovest. Intanto domenica scorsa è arrivato il +12 a Tortona, certo non indifferente: 20 punti e 5 assist di Jamarr Sanders, 14 e 8 rimbalzi di Niccolò Martinoni, 12 punti a testa per Giovanni Tomassini e Simone Bellan e una prestazione di squadra con il 44% dall’arco.

QUI NAPOLI

Dopo il primo successo in A2 contro la Virtus Roma, Napoli è tornata a perdere e lo ha fatto in maniera netta, cedendo di 14 punti a Treviglio. La differenza tra le due squadre c’era, ma sicuramente la Cuore Basket sta incontrando più difficoltà del previsto nel condurre questo campionato; soprattutto lontana dal PalaBarbuto la squadra fa parecchio fatica, prova ne sia il fatto che soltanto contro Siena (-6) ha perso con un distacco contenuto dentro i 10 punti. Domenica scorsa la squadra ha lottato, ma ha preso 9 di parziale nel secondo periodo e nel quarto, quando avrebbe potuto provare la rimonta, ha incassato 24 punti dalla Remer. Non sono bastati i 48 punti complessivi di Melsahn Basabe e Kerry Carte, con il primo che ha catturato addirittura 17 rimbalzi (quasi la metà di tutta la squadra): Napoli non ha nemmeno tirato malissimo (35% dal perimetro) ma ha perso 16 palloni recuperandone appena 6, un dato che ha fatto la differenza insieme a quello della panchina, che ha prodotto 14 punti con rotazioni ridotte sostanzialmente a otto uomini.

GLI STARTING FIVE

Casale Monferrato inizia le sue partite, solitamente, con Giovanni Tomassini da playmaker e Jamarr Sanders insieme a lui nel backcourt; la posizione di Simone Bellan “balla” tra quella di guardia e ala piccola potendo rappresentare un’arma tattica sugli esterni, lo stesso si può dire di Luca Severini e Niccolò Martinoni che sono i due lunghi titolari. Nessuno di loro è un vero centro, entrambi hanno una spiccata dimensione perimetrale. Gennaro Sorrentino è il playmaker scelto da Francesco Ponticiello per lo starting five di Napoli; Kerry Carter gioca in guardia, Stefan Nikolic da ala piccola con Mattia Mastroianni che invece è solitamente il partente nel ruolo di ala forte. Sotto i tabelloni l’ultimo arrivato, Melsahn Basabe, anche lui dotato di una dimensione che gli permette di aprire le difese andando a prendere palla fuori dal pitturato.

