Croazia Italia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket qualificazioni Mondiali)

Diretta Croazia Italia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata del primo girone nelle qualificazioni ai Mondiali basket 2019

Croazia Italia si gioca alle ore 18 di domenica 26 novembre, a Zagabria: siamo arrivati alla seconda partita delle qualificazioni ai Mondiali basket 2019, nel girone D gli Azzurri dopo aver giocato contro la Romania se la vedono contro la nazionale più quotata del gruppo (la quarta sfidante è l’Olanda). La formula delle qualificazioni prevede un primo girone dal quale escono tre nazionali: le quali si accoppiano con un altro girone trascinandosi però i risultati ottenuti nella prima fase. Il secondo gruppo porta le prime tre classificate ai Mondiali: siccome la nostra nazionale incrocerà il girone di Lituania, Polonia, Ungheria e Kosovo è facile intuire che l’accesso in Coppa del Mondo non sia impossibile, ma proprio in virtù della formula sarà importante non commettere passi falsi e vincere quante più partite possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Croazia Italia, valida per le qualificazioni Mondiali basket 2019, viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2: tutti gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque gustarsi la partita di Zagabria sul canale 202, con la possibilità di farlo anche attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video fornita dall'applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Questa è sicuramente la partita più difficile del girone: la Croazia agli Europei avrà anche fatto flop (eliminata agli ottavi dalla sorprendente Russia con un netto -23) ma resta una delle nazionali più competitive nel panorama del basket europeo. Nazionale con una profonda tradizione, già vincitrice di tre argenti mondiali e finalista olimpica nell’anno del suo esordio a cinque cerchi, ha aperto un processo di rinnovamento che l’ha comunque lasciata qualitativa e pericolosa. L’Italia per di più ha quasi il dovere di vincere, dovendo vendicare quella dolorosissima sconfitta del torneo preolimpico che ci ha tolto Rio 2016. A livello di qualificazioni, come detto, battere la Croazia significherebbe anche fare un bel passo avanti in termini di secondo girone, avendo punti importanti da schierare contro le altre avversarie.

QUI CROAZIA

Da due mesi la Croazia ha un nuovo selezionatore: si tratta di Ivica Skelin, il vice di Aza Petrovic che dopo aver guidato la nazionale agli Europei ha accettato la proposta del Brasile. L’obiettivo ovviamente è quello di arrivare ai Mondiali: i balcanici li hanno giocati in tre occasioni, non riuscendo ad arrivarci per ben 16 anni dopo il bronzo del 1994 e deludendo nelle ultime due edizioni. Rispetto agli anni Novanta resta un grande abisso: la nazionale terza in Canada aveva a roster Toni Kukoc, Dino Radja, Arijan Komazec, Stojko Vrankovic e Veljko Mrsic. E’ stato difficile ricostruire dopo quella generazione d’oro e i risultati lo dimostrano: da allora la Croazia non è mai più tornata sul podio, agli Europei non è andata oltre la semifinale del 2013 e si è presa giusto un oro ai Giochi del Mediterraneo del 2009. Di fatto potremmo dire che i croati hanno fatto un percorso inverso rispetto alla Serbia; adesso bisogna provare a ripartire da un gruppo nel quale spiccano i nomi di Krunoslav Simon (ex Olimpia Milano) e Darko Planinic, attuale centro della Dinamo Sassari ma già impegnato a Vitoria e Gran Canaria.

QUI ITALIA

Per Meo Sacchetti compito altrettanto complicato: provare a risollevare le sorti di una nazionale che non gioca i Mondiali dal 2006, non vede le Olimpiadi dall’argento del 2004 e agli Europei si è fermata ai quarti nelle ultime tre edizioni. Il movimento nazionale ha forse toccato un punto davvero basso, che ovviamente nasce dalla struttura federale e interna che si riflette sulla rappresentativa azzurra; prova ne è il fatto che anche Ettore Messina si è dovuto affidare a esordienti con già tanti anni sulle spalle (vedi Ariel Filloy) invece che chiamare giovani di grande talento che oggi faticano a emergere. Sia come sia, il coach ha giustamente deciso di ripartire: solo cinque dei protagonisti agli Europei sono presenti nel roster di queste gare di qualificazione, mentre si registra il ritorno di Alessandro Gentile e la chiamata di un giovane come Marco Giuri più qualche novità (Antonio Iannuzzi, Raphael Gaspardo) che non è già più verdissima ma fa comunque brodo. L’obiettivo è arrivare ai Mondiali: una nazionale come l’Italia, che ha vinto titoli europei e medaglie olimpiche, non può in alcun modo accontentarsi di navigare nella mediocrità e ha bisogno di giocare i grandi tornei.

