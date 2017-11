Barcellona-Olympiacos/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Barcellona-Olympiacos: streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per la 5^giornata di Eurolega, si gioca venerdì 3 novembre 2017 alle ore 21

03 novembre 2017 Carlo Necchi

Diretta Barcellona-Olympiacos (LAPRESSE)

Venerdì 3 novembre 2017 è in programma la sfida di Eurolega tra il Barcellona e l’Olympiacos, due squadre ben accreditate per fare strada nel torneo: appuntamento al Palau Blaugrana dalle ore 21:00. Per la verità il Barcellona di coach Sito Alonso non è partito bene in questa regular season, perdendo 3 delle prime 4 partite (2 punti in classifica), meglio ha fatto l’Olympiacos di Giannis Sfairopoulos che finora è sempre uscito vincitore (4 successi per 8 punti, solo il Real Madrid ha tenuto il passo). Prossima giornata (la quinta): giovedì 9 novembre il Barcellona sarà impegnato ancora in casa contro l’Anadolu Efes Istanbul (palla a due ore 21:00), venerdì 10 invece l’Olympiacos disputerà tra le mura amiche il derby con il Panathinaikos (inizio ore 20:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega tra Barcellona ed Olympiacos sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Momento non facile per il Barcellona, che dopo aver vinto nella prima giornata di Eurolega -98-71 contro il Panathinaikos- è incappato in 3 sconfitte consecutive. L’ultima delle quali in Italia, sul campo dell’Olimpia Milano che ha invece ottenuto il suo primo successo, piegando i catalani al Forum di Assago con il punteggio di 78-74. Eppure non sono mancati i rimpianti alla squadra di coach Sito Alonso, che ha sprecato il vantaggio in doppia cifra accumulato tra primo e secondo quarto facendosi raggiungere già prima dell’intervallo lungo. Come se non bastasse, domenica è arrivato un altro ko nel match interno di campionato contro l’UCAM Murcia (battuta da Sassari in Champions League), corsara al Palau Blaugrana per 94-97 nonostante la grande prova di Thomas Heurtel; per il playmaker francese, miglior passatore dell’Eurolega con 7,5 assist di media, ben 28 punti frutto di 12/17 al tiro dal campo. Sia nella Liga ACB che in Eurolega la strada è ancora lunga, d’altra parte i fantasmi della stagione scorsa, in cui i catalani sono rimasti fuori dai playoff totalizzando ben 18 sconfitte, aleggiano ancora minacciosi. Problemi che non riguardano l’Olympiacos, perlomeno in campo europeo giacché i greci hanno superato i primi 4 esami stagionali, superando nell’ordine Baskonia Vitoria (75-64), Unicaja Malaga (80-75), Maccabi Tel Aviv (68-69) e Khimki Mosca (92-75). Settimana scorsa i ragazzi di coach Sfairopoulos hanno preso il largo a cavallo tra secondo e terzo periodo, producendo un parzialone di 52 punti a 35 che ha tagliato le gambe ai russi. Nel tabellino finale 4 giocatori in doppia cifra, da Nikola Milutinov (17 punti) a Janis Strelnieks (10) passando per Georgios Printzesis (15) e l’ala americana Hollis Thompson (12). Il tutto inoltre senza il leader storico Vasilis Spanoulis, ancora senza minuti ufficiali in questa stagione a causa di un infortunio al ginocchio sinistro, che pare comunque in via di guarigione completa. Il roster biancorosso comprende anche Jamel McLean, ala statunitense arrivata in estate dopo due stagioni all’Olimpia Milano.

