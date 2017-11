Video/ Real Madrid Khimki (80-86): highlights della partita (Basket Eurolega)

Video Real Madrid Khimki (risultato finale 80-86): gi highlights e le azioni salienti della partita di basket valida nel quinto turno di eurolega 2017-2018.

03 novembre 2017 Francesco Zaza

Video Real Madrid Khimki (LaPresse)

In maniera inaspettata il Real Madrid cade in casa sotto i colpi del Khimki per 80-86. La squadra di coach Pablo Laso interrompe a 8 punti la striscia positiva mentre il Khimki allenato dal greco Georgios Bartzokas trova la quarta vittoria su 5 gare. Nel prossimo turno le Merengues saranno impegnate in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv (giovedì 9 novembre, inizio alle ore 20:05), il Khimki invece riceverà il Baskonia Vitoria (sempre giovedì 9/11 ma dalle 18:00)

SINTESI PRIMO QUARTO

Il Real Madrid soffre parecchio a inizio gara perdendo terreno rispetto agli avversari, decisamente più pragmatici sotto canestro: 11-15. Los blancos in zona offensiva si affidano a Taylor, molto attento sulle seconde palle. La gara è molto intensa e combattuta dalle due squadre. Nella prima parte di gara il Real sbaglia parecchio palla in mano esponendosi colpevolmente alle ripartenze avversarie. Il Khimki viceversa mette in campo molta concentrazione e fantasia riuscendo a colpire con buona frequenza. Con il passare del tempo la tecnica dei madrileni viene fuori. Gli ospiti non si fanno intimorire continuando la loro gara e mantenendo un assetto difensivo adeguato nel contrastare gli avversari. Il primo quarto si chiude sul parziale di 23-25.

SINTESI SECONDO QUARTO

Il Real Madrid incontra parecchie difficoltà non riuscendo a contenere la spinta offensiva degli avversari. In uscita palla in mano los blancos manovrano con troppa prevedibilità: pochi spazi trovati negli ultimi dieci metri avversari e la manovra s'ingolfa ben presto. Gli ospiti sfruttano bene le indecisioni avversari trovando i punti necessari alla prima vera mini-fuga: 28-38. Nel momento più difficile il Real esce finalmente allo scoperto tornando a macinare gioco in maniera avvolgente e concreta. La reattività sotto canestro permette ai blancos di riportarsi sotto: 35-40. L'eccessivo dispendio di energie si fa sentire nell'ultima parte del secondo quarto ma gli spagnoli riescono comunque a chiudere il secondo quarto con un passivo non troppo largo. Il secondo quarto si chiude sul 39-45.

SINTESI TERZO QUARTO

I moscoviti partono bene nel terzo quarto sorprendendo gli avversari e riuscendo ben presto ad aumentare il proprio vantaggio: 39-47. Il Real Madrid in avanti si affida ai colpi di Ayon, particolarmente ispirato. Gli spagnoli sembrano trovare le giuste contromisure per limitare le azioni avversari. Segue una serie micidiale dei blancos che con un rapido 9-0 ribaltano la situazione portandosi in vantaggio. La partita diventa bellissima. Il Khimki sfrutta un'altra tripla di Gill ed effetttua il contro-sorpasso. Il Real dà l'impressione di non reggere con costanza il ritmo imposto dagli avversari e di accusare un pò di stanchezza dopo aver trovato una fase estremamente favorevole. I russi sotto canestro si rivelano invece concreti: si va sul 50-56. Nella parte finale del terzo quarto i madrileni provano a ridurre lo svantaggio ma il Khimki resiste. Risultato parziale a 10 minuti dello scadere: 59-66.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Le due squadre giocano a viso aperto: 61-68. Maciulis con una tripla riporta in corsa il Real Madrid. La gara diventa bellissima. I due reparti offensivi mischiano velocità a un'imprevedibilo sviluppo della manovra che porta punti sia da una parte che dall'altra: si va sul 69-73. Il Real Madrid prova a riacciuffare gli avversari ma subisce troppo in fase di non possesso. La circolazione di palla dei russi rispetto agli avversari risulta essere più incisiva. Los blancos sfruttando qualche contropiede riescono a ridurre lo svantaggio quando mancano 2 minuti alla conclusione del match: 75-80. Il Real Madrid non molla fino allo scadere. La tripla di Carroll porta il parziale sull'80-82. Nel corso dell'ultimo minuto il Khimki non riesce a sfruttare il possesso e il Real chiama subito il time-out. I padroni di casa non riescono però a sfruttare il possesso successivamente e commettono un paio di falli: il match termina 80-86 per i russi.

