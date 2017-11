Efes Istanbul Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Efes Istanbul Olimpia Milano info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la decima giornata di Eurolega (oggi 30 novembre)

30 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Efes Istanbul Olimpia Milano, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Efes Istanbul Olimpia Milano si gioca alle ore 18.30 italiane (20.30 locali) di questa sera, giovedì 30 novembre 2017, presso il Sinan Erdem Dome della metropoli turca: siamo alla decima giornata della regular season di basket Eurolega 2017-2018, fra due squadre che al momento sarebbero escluse dalle prime otto posizioni che al termine di questa lunga stagione regolare varranno l’accesso ai playoff. L’Efes Istanbul è anzi ultima con due sole vittorie (insieme alla Stella Rossa), ma l’AX Armani Exchange Milano (come da sponsor dell’Olimpia per l’Eurolega) sta di poco meglio con tre vittorie e dunque il dodicesimo posto a pari merito con Valencia e Malaga. La morale della favola è semplice da capire: vincere sarebbe fondamentale sia per l’Efeso sia per Milano, chi perde invece rischia di vedere sempre più da lontano le posizioni che contano. Questo vale ancora di più per i turchi, che sono ultimi e giocano in casa, ma è chiaro che pure per la squadra di Simone Pianigiani una sconfitta sarebbe un duro colpo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Efes Istanbul Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv, ma tutti gli appassionati di basket avranno la possibilità di seguire la sfida di Istanbul sulla piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video: per accedere alle immagini di Eurolega sarà necessario pagare una quota per abbonarsi. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.euroleague.net, dove troverete tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

LA SITUAZIONE

Milano si è rialzata in Eurolega grazie alle due vittorie ottenute nel doppio turno di due settimane fa: prima il colpaccio a Valencia al termine di una lunghissima battaglia che si è conclusa solamente dopo due tempi supplementari, poi la vittoria casalinga contro il Bamberg, anche questa come la precedente ottenuta dopo una splendida rimonta. Contro una big come l’Olympiacos è poi arrivata una sconfitta ma per un solo punto: brucia l’occasione sfuggita per così poco, ma è un’ulteriore conferma del fatto che l’Olimpia stia crescendo. Ora la classifica di Milano dice 3-6 (tre vittorie e sei sconfitte), un bilancio accettabile considerando che la prima parte del calendario era durissima, con Cska, Fenerbahce e Real Madrid nelle prime tre e anche lo stesso Olympiacos, probabilmente le quattro squadre più forti di tutte. Adesso però arriverà una serie di partite globalmente più fattibili, ma che imporranno l’obbligo di cercare un buon numero di vittorie per restare in corsa: il primo impatto con questo tipo di match fu la devastante sconfitta casalinga contro lo Zalgiris Kaunas, poi con Valencia e Bamberg le cose sono andate decisamente meglio. Occhio comunque anche all’Efes, che è sì ultimo ma ha vinto due volte nelle ultime quattro giornate: anche per i turchi recentemente dunque è arrivato qualche segnale di ripresa.

