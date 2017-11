Pistoia Cantù/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 6^ giornata)

Diretta Pistoia-Cantù: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A per la 6^ giornata si gioca sabato 4 novembre 2017 alle ore 20.45

04 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pistoia Cantù (LaPresse)

Pistoia-Cantù sarà diretta dagli arbitri Luca Weidmann, Beniamino Manuel Attard e Gianluca Calbucci. Appuntamento per questa partita valida per la sesta giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaCarrara di Pistoia per la sfida tra la TheFlexx padrona di casa e la Red October Cantù: si gioca in anticipo serale sabato 4 novembre 2017 alle ore 20.45. Nella classifica della Lega A Pistoia e Cantù sono appaiate a quota 4 punti, avendo entrambe le formazioni un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle cinque partite disputate fino ad ora, di conseguenza possiamo parlare del match fra TheFlexx e Red October come di una sorta di scontro diretto fra due squadre che vogliono capire se in questo campionato potranno sognare la zona playoff oppure se faranno meglio a pensare soprattutto a salvarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Pistoia-Cantù non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI PISTOIA

La The Flexx non può disporre di Tyrus McGee: la guardia classe 1991 ha deciso in accordo con la società di operarsi alla mano sinistra per sistemare la frattura allo scafoide carpale; un’assenza sicuramente pesante per Pistoia che non a caso adesso ha solo al trentaseiesimo posto per media punti il suo miglior giocatore in termini realizzativi, cioè l’ala Jayden Bond, che viaggia a 11,2 punti di media ad incontro. In settimana è stato ingaggiato Jamon Gordon, guardia classe 1984 che potrà fornire il contributo di un giocatore di grande esperienza internazionale almeno fino al termine del girone d’andata. Il momento certamente non è dei migliori per i toscani, che avevano cominciato il campionato con due vittorie consecutive contro Capo d’Orlando (57-73 esterno) e Brindisi (83-77), ma poi è stata sconfitta a Cremona (92-77), in casa da Avellino (71-86) ed infine a Varese (81-73). Sarà dunque importante riuscire ad invertire la tendenza al più presto per i toscani di coach Vincenzo Esposito.

QUI CANTU’

Cantù in questi mesi ha fatto notizia purtroppo soprattutto per i tanti problemi fuori dal campo, un vero peccato per una delle società più gloriose del basket italiano, ma in campo tutto sommato i brianzoli guidato dal tandem Marco Sodini-Kiril Bolshakov (che si sono scambiati i ruoli di allenatore capo e assistente a stagione già iniziata) stanno ben figurando, avendo un bottino di due vittorie in cinque giornate che consente a Cantù di essere ai margini della zona playoff, non male visto che - nella attuale situazione economica - l’obiettivo fondamentale della Red October sarà quello di non retrocedere. Per ora il cammino dei brianzoli è stato molto lineare: due vittorie su due in casa, contro Cremona (97-80) e Trento (88-80), e tre sconfitte su tre in trasferta, a Sassari (94-80), a Varese (95-64) e ad Avellino (86-71). In particolare è stata importante la vittoria con Trento perché arrivata subito dopo il -31 nel derby contro Varese che avrebbe potuto aprire una crisi in una situazione molto delicata. Adesso però c’è una seconda trasferta consecutiva, dunque a Pistoia bisognerà cercare di invertire la brutta tradizione stagionale lontano da casa.

