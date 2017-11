Tortona Napoli/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Tortona-Napoli: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita per la 6^ giornata della Serie A2 di basket si gioca sabato 4 novembre 2017

04 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Tortona Napoli - LaPresse

Tortona-Napoli, partita valida per la sesta giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al PalaOltrepò di Voghera (Pavia) oggi, sabato 4 novembre 2017 alle ore 20.30 come uno dei due anticipi del turno. Curiosa la situazione di Tortona, squadra piemontese che gioca in Lombardia le partite casalinghe - anche se fra Tortona e Voghera non c’è una grande distanza. La classifica per ora ci descrive situazioni molto diverse per queste due squadre: Tortona infatti ha 6 punti, frutto di un buon percorso fatto di tre vittorie e due sconfitte fino a questo momento e la prospettiva di un turno oggi favorevole perché Napoli invece finora ha raccolto solamente sconfitte ed è tristemente ultima in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Tortona-Napoli non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto che le due squadre hanno vissuto fino a questo momento stagioni decisamente diverse: proviamo a descriverle brevemente. Tortona ha debuttato con una vittoria casalinga per 80-72 ai danni di Reggio Calabria e poi ha dato continuità a questo positivo inizio vincendo anche alla seconda giornata in casa di Treviglio (71-81) e per la terza volta consecutiva battendo anche la Leonis Roma con il punteggio di 82-73. Un inizio dunque eccellente, anche se in seguito i piemontesi hanno rallentato il proprio passo infilando due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate, quelle giocate contro Agrigento, che ha saputo vincere a Voghera per 85-88, ed infine una settimana fa contro l’altra squadra capitolina, la Virtus Roma che si è imposta 103-88. Per Napoli purtroppo possiamo fare solamente un elenco di sconfitte: alla prima giornata un pesante 68-90 casalingo contro la Leonis Roma aveva fatto capire che la situazione non era ideale, poi ecco in serie le altre sconfitte a Legnano (85-72), in casa contro Latina (83-91), a Siena (85-79) ed infine una settimana fa al PalaBarbuto contro Trapani, corsara con il punteggio di 69-78.

