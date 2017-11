Varese Trento/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 6^ giornata)

Diretta Varese-Trento: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A per la 6^ giornata si gioca sabato 4 novembre 2017 alle ore 20.45

04 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Varese Trento (LaPresse)

Varese-Trento sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Michele Rossi e Alessandro Perciavalle. Appuntamento per questa partita valida per la sesta giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PALA2A di Masnago (Varese) per la sfida tra la Openjobmetis padrona di casa e la Dolomiti Energia Trentino: si gioca in anticipo serale sabato 4 novembre 2017 alle ore 20.45. Nella classifica della Lega A Varese e Trento sono appaiate a quota 4 punti, avendo entrambe le formazioni un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle cinque partite disputate fino ad ora, di conseguenza possiamo parlare del match fra Openjobmetis e Dolomiti Energia Trentino come di una sorta di scontro diretto fra due squadre che vogliono capire se in questo campionato potranno sognare la zona playoff oppure se faranno meglio a pensare soprattutto a salvarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Varese-Trento sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia dagli abbonati Sky sia da quelli Mediaset Premium e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play, ma pure in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI VARESE

La Openjobmetis di coach Attilio Caja ha dovuto affrontare un difficile inizio di stagione: Varese infatti ha già affrontato le prime tre della classifica, cioè Venezia, Olimpia Milano e Brescia, contro le quali ha rimediato altrettante sconfitte, pur non sfigurando in particolare nello storico derby contro l’Olimpia, perso di un solo punto al Forum di Assago (74-73). Dunque possiamo dire che i lombardi stanno facendo il loro dovere, soprattutto grazie al clamoroso + 31 inflitto a Cantù in un derby chiuso sul 95-64 fra il tripudio del pubblico presente a Masnago, vittoria poi bissata settimana scorsa contro Pistoia (81-73) per fare un importante passo avanti verso la salvezza, che resta l’obiettivo fondamentale per la Openjobmetis per poi eventualmente pensare più in grande se le cose dovessero mettersi bene. L’americano Antabia Waller è per il momento il miglior realizzatore della squadra di Casa, la guardia americana infatti viaggia al ritmo di 14 punti di media a partita.

QUI TRENTO

Come abbiamo già detto, anche Trento finora ha raccolto due vittorie e tre sconfitte in campionato. I successi per la squadra allenata come ormai da molti anni da Maurizio Buscaglia sono arrivati contro la Virtus Bologna alla prima giornata (78-74) e poi settimana scorsa contro Reggio Emilia (91-69), in entrambi i casi davanti al pubblico amico del PalaTrento. Particolarmente importante il successo contro la Grissin Bon, perché ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive: brucia in particolare la sconfitta di una sola lunghezza a Venezia (79-78) nel remake di quella che pochi mesi fa era stata la finale scudetto. Per la Dolomiti Energia questo inizio di stagione non è dei migliori e in questo momento sembra impossibile ipotizzare di ripetere i fasti della passata stagione - anche se va ricordato che pure allora tutto nacque da una straordinaria rimonta nel girone di ritorno della regular season. A livello individuale spendiamo una citazione per Chane Behanan, che viaggia alla media di 14 punti per partita, esattamente come l’avversario Waller.

© Riproduzione Riservata.