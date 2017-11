Brescia Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 6^ giornata)

Diretta Brescia-Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A per la 6^ giornata si gioca domenica 5 novembre 2017 alle ore 12.00

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Brescia Reggio Emilia (LaPresse)

Brescia-Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Vicino e Denis Quarta. Appuntamento per questa partita valida per la sesta giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaGeorge di Montichiari (Brescia) per la sfida tra la Germani Basket padrona di casa e la Grissin Bon: è il classico anticipo televisivo di mezzogiorno, dunque si gioca domenica 5 novembre 2017 alle ore 12.00. Nella classifica della Lega A Brescia e Reggio Emilia occupano gli estremi opposti: i lombardi sono primi con 10 punti, frutto di cinque vittorie in altrettante partite giocate, mentre gli emiliani sono ancora fermi al palo, avendo raccolto solamente sconfitte. Di conseguenza la Germani vuole continuare a volare, mentre la Grissin Bon ha già grande urgenza di fare punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Brescia-Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia dagli abbonati Sky sia da quelli Mediaset Premium e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play, ma pure in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI BRESCIA

La Germani sotto molti punti di vista ricorda la Reggio Emilia delle scorse stagioni, e questo è un grande complimento: una società sana, un allenatore (Andrea Diana) che da molto tempo siede sulla panchina della squadra, una identità forte basata su molti italiani e gli stranieri giusti, funzionali a un progetto che ha come punto di riferimento i fratelli Luca e Michele Vitali, entrambi alla seconda stagione a Brescia e naturalmente fra gli stranieri David Moss, che è arrivato alla Leonessa dopo avere vinto tutto con le maglie di Siena e Milano, dunque conosce alla perfezione il basket italiano. Tutto questo ha fruttato ai lombardi cinque vittorie in altrettante partite giocate, di cui ben tre in trasferta espugnando i palazzetti di Pesaro, Trento e Brindisi, mentre a Montichiari sono cadute finora Avellino e Varese. A livello individuale, spiccano i 7 assist di media a partita per Luca Vitali, che in questa voce è al primo posto assoluto nelle statistiche di questo campionato, mentre il miglior marcatore di squadra è Dario Hunt, che vanta una media di 13,6 punti segnati per partita.

QUI REGGIO EMILIA

Reggio Emilia rappresenta l’altra faccia della medaglia: dopo alcuni anni meravigliosi c’è stato un ridimensionamento, che la Grissin Bon sta pagando anche più del previsto, anche perché pesa pure il doppio impegno con la EuroCup, dove a dire il vero il bilancio non è negativo (2-2). In campionato però la situazione sta cominciando ad essere davvero critica, perché cinque sconfitte in altrettante partite rendono inevitabilmente gli emiliani una delle papabili indiziate per il rischio della retrocessione in Serie A2. Le sconfitte sono arrivate in trasferta sui campi di Avellino, Sassari e Trento, rivali che Reggio Emilia ha affrontato negli anni scorsi in situazioni anche ben più prestigiose, ma pure in casa contro Pesaro e Capo d’Orlando, due avversarie che nelle ultime stagioni non osavano nemmeno paragonarsi alla squadra di coach Massimiliano Menetti (che continua a godere della più ampia fiducia della società), ma in queste settimane hanno espugnato il PalaBigi. Urge invertire la tendenza, anche se riuscirci proprio a Brescia evidentemente non sarà facile.

© Riproduzione Riservata.