Brindisi Avellino/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 6^ giornata)

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Brindisi Avellino, basket Lega A (Foto LaPresse)

Brindisi Avellino sarà diretta dalla terna arbitrale Seghetti-Aronne-Borgioni; alle ore 17 di domenica 5 novembre il PalaPentassuglia ospita la partita valida per la sesta giornata nel campionato di basket Serie A 2017-2018. Quasi un testa-coda: avvio terribile per la Happy Casa Brindisi, che non ha ancora vinto una partita e si trova dunque sul fondo della classifica. Avellino invece sta confermando quanto di buono mostrato nell’ultima stagione e, con un record di quattro vittorie e una sconfitta, insegue la coppia di testa formata da Brescia e Venezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brindisi Avellino non sarà trasmessa in diretta tv: da questa stagione la Serie A di basket è passata su Eurosport Player, dunque anche la sfida del PalaPentassuglia sarà disponibile in diretta streaming video. Per accedere al servizio, e seguire l’evento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sarà comunque necessario sottoscrivere un abbonamento versando la quota stabilita.

QUI BRINDISI

E’ crisi in casa Brindisi: la squadra è tutta nuova e ha registrato partenze importanti (da Durand Scott a Nic Moore passando per Amath M’Baye e Phil Goss) e l’addio di coach Meo Sacchetti è stato duro da digerire. Sandro Dell’Agnello ha fatto bene a Pesaro con il materiale a disposizione, ma qui in Puglia sta faticando parecchio; vero è anche che se guardiamo i risultati nello specifico, scopriamo che Brindisi ha rischiato di vincere le prime tre partite della stagione, avendo uno scarto totale di 14 punti contro Torino, Pistoia e Venezia. Anche settimana scorsa contro Brescia la squadra si è ben comportata, cedendo solo nel finale; l’unico vero ko è quello del Forum, ma prendere 20 punti dall’Olimpia Milano - soprattutto in trasferta - ci può stare. Nella partita contro Brescia il miglior realizzatore è stato Brian Randle, che ha chiuso con 17 punti tirando 8/14 (senza triple); ha fatto bene anche Cady Lalanne, autore di 13 punti e ben 16 rimbalzi, ma tutta la squadra ha tirato con il 29,2% dall’arco non raggiungendo il 48% da 2 punti, e in più le 18 palle perse sono davvero un’enormità. Male Anthony Barber: 3 punti con 1/5 al tiro in 16 minuti.

QUI AVELLINO

Tutt’altro umore in casa Scandone: in settimana è arrivata la sconfitta in Champions League sul campo di Zielona Gora, ma la squadra di Pino Sacripanti sta facendo molto bene in campionato. La sconfitta del PalaGeorge ci sta: vero che è stato un pesante -21, ma la Brescia di oggi sa far male a chiunque e infatti è imbattuta e prima in classifica. In trasferta Avellino ha già vinto a Pistoia (+15); lo scorso sabato contro Cantù la vittoria è stata segnata dai 17 punti e 6 rimbalzi dell’ex di giornata Maarten Leunen, il migliore per valutazione (25). Ha fatto molto bene anche Thomas Scrubb, autore di 15 punti con 6/9 dal campo e 9 rimbalzi, mentre Bruno Fitipaldo per una volta non ha brillato (9 punti con 4/9, 6 assist ma anche 4 palle perse). Ad ogni modo la Sidigas ha tante frecce al proprio arco e, nonostante gli addii pesanti, sa di potersi giocare l’accesso alla finale, soprattutto in un campionato che al momento non ha dei veri e propri rapporti di forza ben definiti. La Scandone deve ancora fare i conti con l’assenza di Shane Lawal, in teoria il centro titolare della squadra.

GLI STARTING FIVE

Quali saranno i due quintetti di partenza al PalaPentassuglia? La Happy Casa Brindisi dovrebbe confermare quanto visto contro Brescia, dunque Anthony Barber come playmaker, Blaz Mesicek come guardia, Milenko Tepic e Brian Randle nelle posizioni di 3 e 4 (sostanzialmente intercambiabili) e Cady Lalanne sotto canestro. Scott Suggs (8 punti contro la Leonessa) sarà il sesto uomo, e qualche minuto importante lo avrà Marco Cardillo; la Sidigas Avellino partirà invece con Bruno Fitipaldo in regia e Hamady Ndiaye a completare l’asse playmaker-centro, Maarten Leunen da ala forte tattica e Jason Rich e Dezmine Wells a completare il back court. Dalla panchina Ariel Filloy e Thoasm Scrubb guideranno la second unit.

