Capo d'Orlando Pesaro/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 6^ giornata)

Diretta Capo d'Orlando Pesaro: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSikeliArchivi per la sesta giornata del campionato di basket Lega A

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Pesaro, basket Lega A (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Pesaro si gioca al PalaSikeliArchivi e, diretta dalla terna arbitrale Filippini-Bettini-Bongiorni, si gioca alle ore 17 di domenica 5 novembre per la quinta giornata del campionato di basket Lega A 2017-2018. Partita bene, la Vuelle è poi ricaduta nella “mediocrità” degli anni scorsi e al momento ha un record di una vittoria e quattro sconfitte, dovendo dunque pensare ancora una volta a salvarsi; si trova però allo stesso passo della Betaland, che sta vivendo una stagione difficile dopo quella brillante appena trascorsa, e sta forse pagando le fatiche del doppio impegno. Una partita che dunque entrambe tengono a vincere, per non peggiorare ulteriormente la loro situazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Capo d’Orlando Pesaro non sarà trasmessa in diretta tv: da questa stagione la Serie A di basket è passata su Eurosport Player, dunque anche la sfida del PalaPentassuglia sarà disponibile in diretta streaming video. Per accedere al servizio, e seguire l’evento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sarà comunque necessario sottoscrivere un abbonamento versando la quota stabilita.

QUI CAPO D’ORLANDO

Per Gennaro Di Carlo è stata una settimana difficile: Capo d’Orlando veniva dalla sconfitta interna contro Torino, una partita nella quale aveva condotto anche in doppia cifra nel primo tempo per poi farsi riprendere e superare nel finale. Mercoledì la Betaland è andata a giocare a Tenerife in Champions League, e ne è uscita con le ossa rotte: un clamoroso -41 nel quale la squadra siciliana ha tirato con il 27,6% dal campo, percentuali che sicuramente non appartengono a questi livelli di pallacanestro. Valutazione complessiva di 40 con solo cinque giocatori in saldo positivo e Justin Edwards unico a distinguersi (14 punti e 13 rimbalzi, però tirando 3/11), 6/22 dal perimetro e anche 9/14 ai liberi: una prestazione da cancellare immediatamente, ripartendo dal primo tempo di domenica scorsa. Una partita nella quale invece la Betaland ha avuto il 64,7% da 2 punti, anche se non è riuscita a sfruttarlo pagando dazio dalla lunga (18,2%). In quella partita per di più si è evidenziata l’assenza di un vero gestore dei momenti: Engin Atsur e Justin Edwards hanno chiuso con 4 assist a testa ma tutta la squadra ha perso 21 palloni, decisamente troppi.

QUI PESARO

La Vuelle capace di vincere a Reggio Emilia nella seconda giornata sembra aver smarrito la via: la Pesaro vista nelle ultime uscite è lontana parente di quella, anche se certamente il calendario ha influito e i marchigiani hanno dovuto giocare partite difficili. Domenica però la squadra di Spiro Leka ha perso una grande occasione, facendosi battere in casa da Cremona in una partita potenzialmente “diretta” per la salvezza: partita male con un -16 nel primo tempo, Pesaro ha provato a ricostruire nel terzo quarto ma non ha completato la rimonta, nonostante i 21 punti e 18 rimbalzi di uno straripante Manuel Omogbo, che ha chiuso anche con 6/13 dal campo e 8/10 in lunetta per 39 di valutazione. Hanno fatto bene anche Dallas Moore (19 e 13 rimbalzi) e Eric Mika (19 e 8 rimbalzi), ma proprio qui sta il problema: i tre hanno combinato per nu totale di 59 punti e 39 carambole, il resto della squadra ha avuto 9 punti e 12 rimbalzi. Chiaramente anche con un roster così sbilanciato in termini di efficienza è possibile vincere, ma rappresenta il fatto che se la difesa trova le contromisure giuste non c’è un vero e proprio piano B. Vero è anche che non sempre Marco Ceron avrà una giornata così nera (0/4 dall’arco, 4 palle perse e nessun punto segnato).

GLI STARTING FIVE

La Betaland Capo d’Orlando di Gennaro Di Carlo dovrebbe scendere in campo per questa partita con il solito quintetto: Engin Atsur come playmaker e Jakub Wojciechowski sotto i tabelloni in posizione di centro, Justin Edwards a garantire punti e movimento in posizione di guardia e Denis Ikovlev che completa il back court, mentre Arnoldas Kulbokas sarà l’ala forte che dovrà aumentare la pericolosità nel pitturato e in termini di rimbalzi. La Vuelle Pesaro di Spiro Leka dovrebbe invece scegliere il solito quintetto piccolo: nessuno tra Marco Ceron, Dallas Moore e Pablo Bertone è un vero proprio playmaker ma sarà l’americano a iniziare l’azione, discorso inverso per quanto riguarda il front court visto che sia Manuel Omogbo che Eric Mika sono due centri naturali, dunque ci sarà tanto peso specifico in area.

