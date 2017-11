Cremona Sassari/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 6^ giornata)

Diretta Cremona Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRadi e vale per la sesta giornata del campionato di basket Lega A

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cremona Sassari, basket Lega A (Foto LaPresse)

Cremona Sassari, partita diretta dalla terna arbitrale Martolini-Biggi-Grigioni, si gioca alle ore 18:15 di domenica 5 novembre: è valida per la sesta giornata del campionato di basket Lega A 2017-2018. Due squadre che sono separate da una sola vittoria in campionato: 2-3 il record per la Vanoli, 3-2 quello per il Banco di Sardegna. Una differenza che dopo cinque partite non può essere considerata in termini assoluti, ma che ci dice comunque che queste formazioni sono ben avviate e possono andare a caccia dell’obiettivo playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremona Sassari non sarà trasmessa in diretta tv: da questa stagione la Serie A di basket è passata su Eurosport Player, dunque anche la sfida del PalaPentassuglia sarà disponibile in diretta streaming video. Per accedere al servizio, e seguire l’evento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sarà comunque necessario sottoscrivere un abbonamento versando la quota stabilita.

QUI CREMONA

La Vanoli arriva dalla vittoria di Pesaro, importantissima perchè ha permesso di riprendere un ideale 50% di bilancio: alla prima giornata Cremona aveva perso in casa contro Milano e si è rifatta, dopo aver infilato la vittoria contro Pistoia. La stagione non è semplice: i lombardi la scorsa primavera avevano conosciuto la retrocessione e il patron era pronto a dare battaglia in A2, ma poi l’esclusione di Caserta ha ufficializzato un ripescaggio che era nell’aria. Come dimostrato dalle mosse della società, che ha confermato Darius Johnson-Odom e ha messo le mani sui cugini Diener, impreziosendo poi il roster con il playmaker Michele Ruzzier. Al PalaCarrara di Pistoia Johnson-Odom è risultato il migliore dei suoi con 20 punti (7/15) e 6 assist, coadiuvato da Henry Sims che ha aggiunto una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi. Travis e Drake Diener chiaramente non possono più cantare e portare la croce come ai bei tempi, ma hanno una grande esperienza e possono sicuramente essere utili in termini di gestione nei momenti della partita. Per Meo Sacchetti, che almeno per questa stagione si sdoppierà tra Cremona e Nazionale, l’obiettivo è quello della salvezza, ma non è escluso che la Vanoli possa ripetere l’exploit del 2016 guadagnando un posto nei playoff. Si procede un passo alla volta, certamente le partite del PalaRadi saranno comunque da vincere per non soffrire troppo.

QUI SASSARI

E’ stata una settimana agrodoloce per la Dinamo: domenica è arrivata la straripante vittoria contro l’Olimpia Milano, diventata una grande rivale negli ultimi anni, ma martedì la squadra ha perso in casa contro il Monaco in Champions League, complicando la propria situazione nel girone. Il gruppo è nuovo e ha bisogno di tempo per amalgamarsi; Federico Pasquini, confermato in panchina, sta comunque facendo un bel lavoro e ha di fatto consegnato le chiavi alla guardia Scott Bamforth, di passaporto kosovaro. Per lui 19 punti, 7 rimbalzi e 5 assist contro Milano, cifre ripetute in maniera pressochè identiche contro il Monaco. Un giocatore che può fare le veci - idealmente - di Jerome Dyson, playmaker dello scudetto, anche se chiaramente ha caratteristiche diverse; dalla panchina è stato poi fondamentale il contributo di Darko Planinic (17 punti) che ha tirato con il 100% dal campo chiudendo a quota 22 di valutazione. Alcuni elementi devono ancora mostrare tutto il loro potenziale (per esempio Shawn Jones, -1 di plus/minus contro l’Olimpia) ma questa squadra sembra comunque poter agganciare il treno playoff, riscattando così un paio di stagioni che non sono andate secondo le previsioni. Per adesso il bilancio è chiaro: la Dinamo ha sempre vinto in casa (anche contro Cantù e Reggio Emilia) mentre ha perso in trasferta, cadendo a Torino e Bologna.

GLI STARTING FIVE

Il quintetto di partenza di Cremona dovrebbe prevedere Michele Ruzzier in posizione di playmaker, Johnson-Odom come guardia - ma in realtà i due possono dividersi i compiti di regia - e Kelvin Martin in posizione di ala piccola; il front court sarà invece composto da Landon Milbourne e Henry Sims. I due Diener partono dalla panchina e sono i due giocatori della second unit che Meo Sacchetti utilizza di più, insieme a Giampaolo Ricci che ha segnato 12 punti nella vittoria di Pistoia. Federico Pasquini parte con Scott Bamforth e William Hatcher come piccoli, entrambi con la possibilità di occuparsi della regia; Levi Randolph e Achille Polonara costituiscono le ali, Shawn Jones invece sarà il centro. Darko Planinic ha minuti dalla panchina insieme a Dyshawn Pierre, senza dimenticarsi di Rok Stipcevic che insieme a capitan Jack Devecchi è il veterano del gruppo.

© Riproduzione Riservata.