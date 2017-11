Fortitudo Bologna Verona/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket A2 Est)

Diretta Fortitudo Bologna-Verona: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita per la 6^ giornata della Serie A2 di basket si gioca domenica 5 novembre 2017

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Fortitudo Bologna Verona - LaPresse

Fortitudo Bologna-Verona, partita valida per la sesta giornata del girone Est della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al PalaDozza di Bologna oggi, domenica 5 novembre 2017 alle ore 18.00. La Fortitudo ospita dunque Verona in una partita di sicuro interesse, come conferma la classifica di questo girone della Serie A2, che vede la Fortitudo Bologna a quota 8 punti grazie a quattro vittorie e una sconfitta, mentre Verona ha 6 punti con tre partite vinte e due perse, dunque anche i veneti hanno in questo momento un bilancio con oltre il 50% delle partite vinte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Fortitudo Bologna-Verona non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto che entrambe le squadre sono partite bene, tuttavia si deve ricordare che proprio settimana scorsa la Fortitudo Bologna ha incassato la prima sconfitta della sua stagione, per di più una batosta pesantissima, 99-74 a Trieste, incassando dunque un passivo di ben 25 punti. Una partita naturalmente si può anche perdere, ma preoccupano le modalità con cui è maturato questo k.o. La squadra di Matteo Boniciolli di conseguenza dovrà dimostrare fin da oggi che la partita di domenica scorsa sia stata solamente un incidente di percorso e riprendere il filo del discorso di una stagione nella quale fino a quel momento la Fortitudo aveva sempre vinto e anche convinto.

Il momento psicologico può essere favorevole a Verona, dal momento che la Tezenis domenica scorsa ha vinto bene contro Mantova (86-70), anche se naturalmente giocare in trasferta sul campo della Fortitudo Bologna presenterà un coefficiente di difficoltà ben più alto per i veneti, che finora hanno vinto solamente una partita in trasferta sulle tre disputate, il 76-90 inflitto a Bergamo, mentre Verona è tornata senza punti dalle due trasferte in terra marchigiana a Jesi e Montegranaro.

© Riproduzione Riservata.