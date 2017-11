Olimpia Milano Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live basket Lega A 6^ giornata

Diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A per la 6^ giornata si gioca domenica 5 novembre 2017 alle ore 20.45

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna: l'ex Alessandro Gentile (LAPRESSE)

Olimpia Milano-Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Lorenzo Baldini e Guido Giovannetti. Appuntamento per questa partita valida come posticipo della sesta giornata della Serie A 2017-2018 di basket al Mediolanum Forum di Assago (Milano) questa sera, domenica 5 novembre 2017 alle ore 20.45, per la sfida tra l’EA7 Emporio Armani padrona di casa e la Segafredo. Nella classifica della Lega A Milano e Bologna occupano rispettivamente il terzo e il sesto posto: l’Olimpia infatti fa parte del terzetto di squadre a quota 8 punti con quattro vittorie e una sconfitta, mentre la Virtus è un gradino sotto, con 6 punti dovuti naturalmente a tre vittorie e due sconfitte. Sarà una sfida come sempre affascinante, il ritorno dopo un anno di assenza del match fra due formazioni che hanno scritto la storia del basket italiano e internazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Olimpia Milano-Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo la partita visibile in chiaro a tutti e di conseguenza anche in diretta streaming video per tutti al sito www.raiplay.it, ma come tutte le partite del campionato di basket sarà disponibile anche su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI OLIMPIA MILANO

Quattro vittorie e una sconfitta in campionato, una vittoria e quattro sconfitte in Eurolega: anche quest’anno Milano è alle prese con un doppio campionato, 30 partite di stagione regolare da una parte e altrettante dall’altra. Naturalmente i numeri sono migliori in campionato, eppure forse i segnali migliori sono venuti dalle buone prestazioni in campo europeo, con l’eccezione dell’ultima a Tel Aviv, dove Milano è stata dominata dal Maccabi in una partita nella quale la squadra di coach Simone Pianigiani è apparsa visibilmente stanca. Questo si può ripercuotere anche sul campionato, dove l’Olimpia settimana scorsa ha incassato il primo passo falso, d’altronde al termine del primo doppio impegno in Eurolega con due partite in tre giorni contro Real Madrid e Barcellona. Trovare il giusto equilibrio per essere competitivi ovunque: questa naturalmente sarà la chiave di volta della stagione dell’Olimpia Milano.

QUI VIRTUS BOLOGNA

La Virtus Bologna non è una neopromossa come le altre: non può esserlo, con la sua storia e la sua bacheca piena di titoli, ma anche in virtù di una rosa di ottima qualità, costruita per cercare evidentemente qualcosa in più della salvezza. Sotto i riflettori ci sarà in modo particolare questa sera Alessandro Gentile, che al Forum sarà il grande ex della partita e che ha iniziato molto bene l’avventura con la Virtus, visto che è il secondo miglior marcatore del campionato, anche se ad essere pignoli gli è mancato l’istinto del killer nel finale punto a punto di domenica scorsa contro Venezia, che per Bologna ha segnato il ritorno alla sconfitta dopo una striscia di tre vittorie consecutive ottenute contro Capo d’Orlando, a Pesaro e di nuovo in casa contro Sassari. La Virtus finora ha perso solamente contro le due finaliste scudetto dell’anno scorso (a Trento alla prima giornata e poi appunto con Venezia), tra l’altro con scarti di quattro e un punto, dunque è in linea con l’ambizione di disputare un campionato da protagonista.

