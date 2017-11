Risultati basket Serie A/ Classifica aggiornata, diretta live score 6^ giornata (oggi 5 novembre)

Risultati basket Serie A: la classifica aggiornata e la diretta live score delle partite per la 6^ giornata del massimo campionato (oggi 5 novembre 2017)

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati basket Serie A (LaPresse)

Si gioca oggi la maggior parte delle partite della sesta giornata della Serie A 2017-2018 di basket che è stata aperta ieri dai due anticipi del sabato, cioè Pistoia-Cantù e Varese-Trento. Non ci saranno invece posticipi al lunedì, di conseguenza le altre sei partite sono tutte in programma per oggi, domenica 5 novembre, ma con orari molto vari: si comincerà con l’anticipo delle ore 12.00, che questa volta sarà Brescia-Reggio Emilia, poi un doppio appuntamento alle ore 17.00 con Capo d’Orlando-Pesaro e Brindisi-Avellino, mentre alle ore 18.15 si giocherà Cremona-Sassari, alle ore 19.00 ecco Venezia-Torino ed infine alle ore 20.45 Olimpia Milano-Virtus Bologna sarà il posticipo televisivo di prima serata.

RISULTATI BASKET SERIE A, UN CAMPIONATO SPEZZATINO

Ancora una volta, dobbiamo fare i conti con un campionato sempre frammentato: le sei partite di oggi si disputeranno su ben cinque diverse fasce orarie che ospiteranno gli incontri, sparsi per tutta la giornata, con una sola coppia di incontri con lo stesso orario (quelli delle 17.00). Speriamo almeno che questa abbuffata possa favorire l’interesse degli appassionati che potranno godersi il basket nostrano quasi di continuo, nel tentativo di inseguire una visibilità sempre più necessaria nello sport contemporaneo, che passa in particolare dalla partita trasmessa in chiaro, che in effetti questa volta è un match di lusso, il più storico del nostro basket fra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Parlando invece della classifica, concentriamo la nostra attenzione sugli estremi opposti: abbiamo due squadre ancora ferme a quota zero punti e altrettante che marciano invece a quota 10 punti, dunque con cinque vittorie in altrettante partite finora disputate. Ci sarà anche un incrocio, proprio nell’anticipo di mezzogiorno fra la capolista Brescia e una Reggio Emilia clamorosamente ancora ferma al palo. Impegno difficile anche per l’altro fanalino di coda, dal momento che Brindisi se la dovrà vedere con Avellino, che ha iniziato il campionato con quattro vittorie in cinque partite. Infine Venezia, che ospiterà Torino per proseguire la propria striscia di imbattibilità.

RISULTATI BASKET 6^ GIORNATA

Giocate ieri

Pistoia-Cantù

Varese-Trento

Domenica 5 novembre

Ore 12.00 Brescia-Reggio Emilia

Ore 17.00 Capo d’Orlando-Pesaro

Ore 17.00 Brindisi-Avellino

Ore 18.15 Cremona-Sassari

Ore 19.00 Venezia-Torino

Ore 20.45 Olimpia Milano-Virtus Bologna

CLASSIFICA SERIE A BASKET

Brescia, Venezia 5-0

Avellino, Milano, Torino 4-1

Virtus Bologna, Sassari 3-2

Varese, Cantù, Cremona, Trento, Pistoia 2-3

Pesaro, Capo d’Orlando 1-4

Brindisi; Reggio Emilia 0-5

