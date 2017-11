Siena Roma/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Siena-Roma: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita per la 6^ giornata della Serie A2 di basket si gioca domenica 5 novembre 2017

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Siena Roma - LaPresse

Siena-Roma, partita valida per la sesta giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al PalaEstra della città toscana oggi, domenica 5 novembre 2017 alle ore 12.00. La classifica per ora non sta regalando grandi soddisfazioni alle due formazioni: la Soundreef Siena infatti ha 4 punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte nelle prime cinque giornate, mentre ancora peggio ha fatto la Leonis Roma, che ha raccolto un solo successo e di conseguenza vanta appena 2 punti in classifica. Una partita dunque da vincere per risalire posizioni, mentre chi uscirà sconfitto dal palazzetto senese rischia di scivolare sempre più verso i bassifondi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Siena-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: sul canale 60 del televisore l’appuntamento è in chiaro per tutti, mentre per quanto riguarda gli abbonati alla televisione satellitare bisognerà andare sul numero 225 della piattaforma Sky. E’ disponibile anche la diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito ufficiale www.sportitalia.tv.

IL CONTESTO

Abbiamo detto che entrambe le squadre non sono partite bene. Siena se non altro finora ha sempre fatto rispettare il fattore campo, avendo vinto al PalaEstra sia contro Agrigento sia contro Napoli, di conseguenza i toscani puntano a far proseguire questa positiva striscia di risultati casalinghi, sfruttando anche il calendario favorevole dal momento che Roma è dietro in classifica e dunque non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile verso la terza vittoria casalinga stagionale. Il problema è caso mai in trasferta, dove Siena ha perso tutte le partite giocate finora, a Casale Monferrato, Trapani e Scafati, ma a questo problema la Soundreef penserà da domani, in vista del prossimo impegno sul campo di Biella.

Per la Leonis Roma (da non confondere con la più blasonata Virtus) il debutto nel nuovo campionato era stato perfetto, con una roboante vittoria per 68-90 sul parquet di Napoli, poi però è arrivata una striscia di quattro sconfitte consecutive: in casa contro Casale Monferrato, a Tortona (anzi, a Voghera per essere precisi), di nuovo in casa contro Scafati ed infine una settimana fa a Biella, per i capitolini sono arrivate solo brutte notizie, che inevitabilmente hanno ridimensionato le speranze nate dopo il convincente debutto. Siena certamente non è un campo facile, ma la squadra di Davide Bonora deve cercare di invertire fin da subito la tendenza.

© Riproduzione Riservata.