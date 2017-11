Venezia Torino/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 6^ giornata)

Diretta Venezia Torino: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio ed è valida per la sesta giornata del campionato di basket Lega A

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Torino, basket Lega A (Foto LaPresse)

Venezia Torino sarà diretta dalla terna arbitrale Begnis-Sardella-Morelli e, alle ore 19 di domenica 5 novembre, si gioca al Taliercio per la sesta giornata nel campionato di basket Lega A 2017-2018. Partita che vale tanto, e sicuramente il big match del turno insieme a quello del Forum: la Reyer infatti è una delle due squadre ancora imbattute (insieme a Brescia) in testa alla classifica, e sta tenendo fede al suo ruolo di campione in carica. Torino però sta confermando le ottime premesse estive, fin qui ha perso una sola partita e si candida ad essere una serissima mina vagante del campionato, sulla scia della stessa Venezia e di Trento che lo scorso anno sono arrivate in finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Torino non sarà trasmessa in diretta tv: da questa stagione la Serie A di basket è passata su Eurosport Player, dunque anche la sfida del PalaPentassuglia sarà disponibile in diretta streaming video. Per accedere al servizio, e seguire l’evento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sarà comunque necessario sottoscrivere un abbonamento versando la quota stabilita.

QUI VENEZIA

La Reyer ha vinto anche sul campo della Virtus Bologna, ma ha rischiato tantissimo: partita punto a punto che i campioni d’Italia hanno rischiato di gettare alle ortiche nel finale, quando Michael Bramos, MarQuez Haynes e Mitchell Watt hanno combinato per un 2/6 dalla lunetta che stava per costare i due punti, se non fosse stato per la tripla sbagliata da Guido Rosselli e la scelta precedente di Alessandro Gentile di trovare un canestro veloce invece che andare alla ricerca della tripla del pareggio. Sia come sia, conta la vittoria e gli uomini di Walter De Raffaele l’hanno portata a casa con le unghie e con i denti, cavalcando la prestazione di Dominique Johnson che ha messo 19 punti con 7/11 al tiro, e di Gediminas Orelik (17 punti e 6 rimbalzi, ma anche 4 palle perse). Una Venezia che è sempre più consapevole dei propri mezzi, come sta dimostrando anche in Champions League: mercoledì è arrivata la terza vittoria nel girone e dunque la Reyer ha iniziato la stagione vincendo otto delle nove partite che ha giocato. Chiaramente quest’anno le cose sono diverse: se nel 2016-2017 i lagunari erano una outsider che è riuscita ad arrivare fino in fondo, quest’anno ci si aspetta che la squadra replichi quanto fatto pochi mesi fa - ha raggiunto anche la Final Four di Champions - e questa pressione potrebbe essere decisiva in negativo. Non per ora al momento, visto che il gruppo sta girando a mille.

QUI TORINO

Torino arriva invece dalla brutta sconfitta interna in Eurocup: un ko contro il più quotato Darussafaka - l’anno scorso ai playoff di Eurolega - era da mettere in conto ma l’Auxilium ha accusato un divario di 29 punti, decisamente tanti. Il riscatto passa da una delle trasferte più insidiose del campionato; lontana dal PalaRuffini la Fiat si è finora ben comportata, vincendo a Brindisi e Capo d’Orlando e cadendo solo ad Avellino. Nell’ultima giornata di campionato è arrivata l’incredibile vittoria del PalaFantozzi: sotto di tre punti, Torino ha centrato un parziale di 6-0 costruito con tiri liberi e difesa, arrivando a prendersi due punti davvero importanti per la classifica. Una partita nella quale tre giocatori sono andati in doppia cifra: Trevor Mbakwe (14), Sasha Vujacic (13) e Maurice Garrett (11, con 7 assist). La vittoria è stata ancora più importante se si considera che l’Auxilium ha tirato con il 20,8% dall’arco; ha però espugnato il PalaFantozzi grazie alla difesa, che ha forzato 21 palle perse da parte della Betaland e ha portato a 15 recuperi, saldo positivo rispetto alle palle perse (11). E’ quello che si aspetta Luca Banchi, e può essere la chiave di volta della stagione: il potenziale offensivo della squadra è ampio e conosciuto (tanto da potersi permettere un Deron Washington da 3/8 e 9 punti), ma è nella propria metacampo che i gialloblu possono fare la differenza, compiendo il salto di qualità che li faccia passare da squadra con tanto potenziale a solida realtà, capace di arrivare fino in fondo. Anche per questo motivo al Taliercio, contro una squadra ben più rodata e appunto consapevole, sarà un bel test che potrebbe dire molto sulla stagione piemontese.

GLI STARTING FIVE

Non sempre la Reyer Venezia parte con lo stesso quintetto, ma Walter De Raffaele dovrebbe confermare lo starting five di Bologna: MarQuez Haynes e Dominique Johnson come playmaker e guardia, Michael Bramos che “ufficialmente” è l’ala piccola ma può in realtà avvicinarsi al canestro sfruttando le sue doti di versatilità, al pari di Hrvoje Peric (entrambi hanno un’ampia dimensione perimetrale), sotto canestro invece ci sarà Mitchell Watt che porta il solito contributo di rimbalzi (8 al Madison di Piazzale Azzarita). Torino parte invece con Maurice Garrett in cabina di regia, coadiuvato da Andre Jones e Lamar Patterson che completano il back court; sotto le plance Deron Washington e Trevor Mbakwe. Questo il quintetto visto sul campo della Virtus, ma nelle prime quattro partite era stato Sasha Vujacic a partire invece di Jones; dunque Luca Banchi si riserva questo ideale ballottaggio, lo sloveno può essere molto utile dalla panchina per comandare la second unit.

