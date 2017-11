Video/ Varese Trento (93-66): highlights della partita (Basket Serie A1 6^ giornata)

Video Varese Trento (risultato finale 93-66): gli highlights della partita di basket giocata al Pala A2a e valida nella 6^ giornata del campionato Serie A1 2017-2018.

05 novembre 2017 Francesco Zaza

Video Varese Trento (LaPresse)

Al PalaA2A il Varese batte con un perentorio 93-66 i vice-campioni d’Italia dell’Aquila Trento. Primo quarto devastante dei padroni di casa: si va al riposo sul + 20. La ripresa è stabile sui 30 punti di scarto a favore della squadra di Caja. Nel secondo tempo la Openjobmetis amministra senza problemi il vantaggio. Sono 2 vittorie e ben 4 sconfitte in questo brutto avvio in serie A per la squadra di Buscaglia. Anche in Eurocup, competizione che costa molto dispendio di energie, non va meglio con un successo in 4 partite.

SINTESI PRIMO QUARTO

Partenza convincente di Varese. Nei primi minuti di gioco la squadra biancorossa fa valere la miglior precisione nei rimbalzi trovando subito un vantaggio incoraggiante. Trento prova a rimanere in scia ma sbaglia parecchio. Si va sul 12-7. Gomes prova la tripla ma centra il ferro. La manovra della Dolomiti Energia risulta poco fluida e troppo lenta. Varese riesce a neutralizzare i tentativi avversari e Varese vola a metà del primo quarto sul +10. Behanan prova a inserirsi in area ma non riesce a ritagliarsi lo spazio per il tiro. Nonostante il time-out chiamato dal tecnico trentino in campo non c'è partita. Dominio assoluto di Varese. Serie terribile di 13-0 e i padroni di casa vanno sul 25-7. Trento prova a rigenerarsi con una tripla ma non basta. Pelle è incontenibile in attacco e attentissimo in difesa: 29-10. Un paio di punti a testa non cambiano la sostanza del parziale a fine quarto: 31-12.

SINTESI SECONDO QUARTO

Il dominio di Varese non si arresta ma prosegue anche nel secondo quarto. Trento fatica parecchio in fase difensiva, commettendo anche errori banali con il passare del tempo. Gli ospiti si scoraggiano ben presto non riuscendo a trovare una mini-serie che li potrebbe riportare in corsa. Varese ringrazia e allarga il distacco: 38-17. La Dolomiti Energia approfitta di una pausa degli avversari realizzando qualche punto che consente almeno di rendere meno imbarazzanti le varie statistiche: 41-24. Segue una fase scandita da numerosi errori sia da una parte che dall'altra: 44-26 a 3 minuti dallo scadere. Il match si sblocca grazie a un fallo di Ferrero. Dalla lunetta va Gutierrez che ne realizza due su due. Il secondo quarto si chiude sul parziale di 49-29.

SINTESI TERZO QUARTO

Varese assoluto padrone del campo. I biancorossi non concedono nulla, se non qualche fallo causato da Ferrero, già autore di 4 irregolarità. Il trend del match a inizio secondo tempo non cambia. Varese recupera diversi palloni riuscendo a colpire con ottime trame offensive. Si va sul 58-31. Trento appare invece molto disunita facendosi sorprendere in contropiede troppo spesso. L'unica cosa che gli ospiti riescono a fare è neutralizzare per qualche minuto la spinta offensiva avversaria. Palla in mano la squadra di Boscaglia combina poco, gettando in maniera implicita la spugna. Varese si conferma in giornata ricominciando a macinare gioco e punti: 64-34. Flaccadori trova una tripla inutile. Si resta sul + 30 per i biancorossi. Negli ultimi minuti di quarto i padroni di casa amministrano senza particolari difficoltà. Risultato parziale 77-45.

SINTESI ULTIMO QUARTO

L'ultimo quarto per la Openjobmetis è una formalità. Vittoria ormai in cassaforte. I biancorossi giocano con scioltezza mentre i big rientrano in panchina per riposare. Trento prosegue invece il suo momento no, rimanendo sotto il 30% in fase di realizzazione. Si va sull'86-54. Nel corso dell'ultima ripresa Varese si siede giustamente sugli allori conservando energie per i prossimi impegni. Trento realizza così qualche punto che potrebbe rendere meno amaro una sconfitta netta: 88-61. La serie postiva della Dolomiti Energia viene però interrotta dalla reazione dei varesini: 93-63. Nel finale passarella per i giovani di Varese. Vittoria sicura per i biancorossi. Il risultato finale è di 93-66.

