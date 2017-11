Video/ Cremona Sassari (96-81): highlights della partita (Basket Serie A1, 6^ giornata)

Video Cremona Sassari (risultato finale 96-81): gli highlights della partita di basket valida nella sesta giornata del campionato di Serie A1 2017-2018.

06 novembre 2017 Federico Giuliani

Video Cremona Sassari (LAPresse)

Cremona-Sassari è terminata con il risultato finale di 96-81 per i padroni di casa. Andiamo con ordine e partiamo dall'inizio. Nel primo quarto, terminato 30-24 per Cremona, i padroni di casa partono con il piede giusto e si portano a +5 con Sims e Diener. Sassari reagisce con Jones e Pierre, autore di una tripla. I padroni di casa in questa fase si affidano a Diener, l'uomo in più. Nel finale Johnson-odom e Portannese consentono a Cremona di aggiudicarsi il quarto. Nei successivi 10' è il Sassari a vincere per 16-14, grazie all'ottima prova di Hatcher e Pierre; Sims e Ricci hanno soltanto addolcito un boccone che per Vanoli è risultato piuttosto amaro.

L'INTERVALLO

Nel terzo quarto le due squadre hanno chiuso in parità: 24-24. Milbourne e Polonara aprono con una tripla a testa mentre Sassari tenta la fuga riacciuffato soltanto in extremis da Martin e il solito Johnson-odom. Nell'ultima parte di match Vanoli inizia a mille mentre Sassari appare in grande difficoltà. I soliti Sims e Martin realizzavano punti su punti con gli ospiti inermi e aggrappati alle fiammate dei singoli, tra cui Polonara e Pierre. Nell'ultimo quarto, così come nel primo, Cremona ha preso il largo e ha accumulato un ingente vantaggio. Alla fine Vanoli ha chiuso 28-17 concretizzando l'evidente superiorità. Tra i migliori, nelle fila dei locali, inseriamo sicuramente Martin e Milbourne, autori rispettivamente di 20 e 21 punti a testa; negli ospiti meritano menzione Bambforth e Hatcher, gli ultimi ad arrendersi.

© Riproduzione Riservata.